È il giorno di Juventus-Napoli col ritorno del grande ex Conte 

La nuova Juventus di Thiago Motta contro il Napoli rifondato da Antonio Conte, grande ex bianconero. È il match clou di un sabato che prevede anche Venezia-Genoa (alle 15) e Lecce Parma (alle 20,45). Ma gli occhi degli addetti ai lavori saranno puntati soprattutto su Torino, dove andrà in scena il primo scontro diretto di alta classifica in attesa del derby Inter-Milan previsto domani.

I bianconeri cercano conferme in campionato dopo la vittoria all’esordio in Champions League (3-0 al Psv Eindhoven) seguita ai deludenti pareggi in Serie A con Roma ed Empoli. Il Napoli arriva sull’onda dell’entusiasmo dovuto ai tre successi di fila (l’ultimo a Cagliari) seguiti dal rovescio subito a Verona nella prima giornata (0-3). I campani sono secondi in classifica dietro l’Udinese e precedono di un punto la Juve, che di contro vanta ancora la porta imbattuta. Sarà una prova importante per entrambe le squadre e si attende anche di capire quale accoglienza riserverà il pubblico al suo ex beniamino, che oggi siede sulla panchina avversaria ma in passato è stato giocatore-capitano e poi allenatore della rinascita: fu Conte a riportare nel 2012 a Torino uno scudetto che mancava dal 2002-03 prima di andare via tra le polemiche nell’estate del 2014 e rompere i rapporti con la società, all’epoca guidata da Andrea Agnelli. Ma i vecchi amori non si scordano. «Un grande orgoglio aver allenato qui», ha sottolineato il tecnico leccese: «Tredici anni da calciatore, a lungo capitano, vincendo tutto. Tre da allenatore, aprendo un ciclo di nove anni di scudetti. Sono nella storia del club, ma oggi ho l’immenso piacere di allenare il Napoli e per me, del sud, è un grande orgoglio». Non sono mancate le polemiche nel periodo in cui ha guidato l’Inter, interrompendo il dominio bianconero, e per lui oggi è la prima volta da avversario in uno Stadium pieno: in precedenza era tornato in epoca Covid, con gli spalti vuoti. Si gioca alle 18, il prefetto ha vietato la vendita dei biglietti a chi risiede in provincia di Napoli.

Alle 15 il Venezia in casa cerca i primi punti stagionali: una sconfitta metterebbe in seria crisi la panchina di Di Francesco. Alle 20,45 il Parma andrà a Lecce per rifarsi della sconfitta casalinga con l’Udinese, capace di rimontare dallo 0-2, conquistare i tre punti e issarsi in vetta alla classifica.

