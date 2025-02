È il giorno di Juventus-Inter La Roma di Ranieri a Parma 

È il giorno di Juventus-Inter. Il derby d’Italia chiude una domenica col botto per la Serie A. Sono in programma, infatti, cinque partite in tutto oggi, compresa quella della Roma di Ranieri in casa del Parma.

Il big match

Il fischio d’inizio allo “Stadium” è fissato per le 20.45. È come un esame di maturità per la squadra di Thiago Motta, reduce da due vittorie di fila e in odore di zona Champions. A loro volta, i nerazzurri hanno il Napoli nel mirino e vogliono dare a Torino, allo stesso tempo, una prova di forza.

Le altre gare

Punti pesanti in palio anche sugli altri campi con incroci di fuoco tra chi lotta per la salvezza e chi punta a qualificarsi per la prossima Europa League. A Parma, a partire dalle 18, la Roma non può fallire se vuole restare in scia al treno di testa per poi provare l’assalto nel rush finale. Figurarsi il Parma, terzultimo in classifica e uscito sconfitto nelle ultime tre gare. A rompere il ghiaccio oggi in Serie A saranno, tuttavia, Fiorentina e Como alle 12.30 al Franchi. I viola vogliono riscattare il ko di San Siro, i lariani hanno necessità di cambiare marcia per non farsi risucchiare dalle squadre in coda. Praticamente un’ultima spiaggia la sfida con il Lecce per il Monza che ha di nuovo Nesta in panchina dopo la fallimentare parentesi con Bocchetti. Si gioca alle 15. Alla stessa ora la partita tra Udinese ed Empoli.

