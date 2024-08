È il giorno di Harris Trump: illegittima  

WASHINGTON « Perché Kamala sta andando alla convention? È una convention truccata ovviamente, non ha avuto un voto»: o ggi a Chicago si apre la quattro giorni che incoronerà la vicepresidente a candidata Dem alla Casa Bianca e Donald Trump rilancia le accuse di un cambio illegittimo del ticket presidenziale dem, per oscurare la kermesse democratica e preparare il terreno per eventuali ricorsi in caso di sconfitta a novembre. «Cosa è successo a Biden? Stavo correndo contro di lui e ora corro contro qualcun altro», ha tuonato sabato in un comizio in Pennsylvania, lo stato forse più in bilico e più conteso, dove il tycoon tornerà oggi insieme al suo vice JD Vance. The Donald ha sostenuto la tesi che la candidatura della sua rivale è «illegittima», «forse incostituzionale», perché Biden è stato costretto a dimettersi da un «colpo di stato» del partito guidato dalla «pazza Nancy» Pelosi dopo che aveva stravinto le primarie. Ma la tesi non ha alcun fondamento legale e Harris, dopo l’endorsement dello stesso Biden che oggi aprirà la convention, ha ottenuto formalmente la nomination dal 99% dei 4.567 delegati con una roll call virtuale. Ma il tycoon cerca di consolidare una nuova “Big lie” e pubblica su Truth una foto manipolata della dem davanti a una platea di delegati in uniforme con bandiere rosse e sullo sfondo un enorme drappo rosso con falce e martello.

