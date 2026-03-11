VaiOnline
Europa League.
12 marzo 2026 alle 00:32

È il giorno di Bologna-Roma 

Alle 18.45 l'andata del derby italiano negli ottavi di finale 

Dopo la figuraccia dell’Atalanta in Champions League, una tra Bologna e Roma proverà a onorare la bandiera italiana almeno in Europa League. Oggi alle 18.45 allo stadio Dall’Ara è in programma l’andata degli ottavi di finale nel derby tra la formazione di Italiano e quella di Gasperini.

Qui Bologna

Il Bologna ha il ko con il Verona da spazzare via e uno stadio che fino a qualche mese faceva paura agli avversari: ora la fa ai rossoblù, che in casa hanno perso 7 delle ultime 9 gare. «Vogliamo e dobbiamo vincerle tutte in casa da qui alla fine, la prima gara in un turno a eliminazione diretta è troppo importante per la fiducia, non possiamo sbagliarla», ha detto Remo Freuler, che oggi sarà titolare e non è da escludere che possa avere la fascia da capitano al braccio. Il tecnico Italiano poi sul collega Gasperini: «È un esempio, la Roma è la squadra che non avrei mai voluto trovare a questo punto, anche perché noi stiamo balbettando, soprattutto in casa ma speriamo di riprenderci. Abbiamo ancora partite davanti per girare la stagione e ci proveremo. Atteggiamento, voglia e attenzione da parte dei nostri giocatori non mancano».

Qui Roma

Gasperini alla sua squadra, alla vigilia della gara di coppa, ha chiesto di «spegnere» radio, social e qualunque tipo di interferenza possa in qualche modo distrarre Malen e compagni. È il momento di fare gruppo - è la logica - non pensando alla continua emergenza che anche contro i rossoblu condizionerà la formazione. Ma non si chieda oggi a Gasperini di scegliere tra campionato ed Europa League. «Nessuna priorità, non faremo calcoli, ogni partita è importantissima», le parole di Gasp alla vigilia. «La priorità è sia il campionato che l'Europa. Non abbiamo mai pensato di lasciare nulla, non vedo come si possa fare una scelta. Noi cerchiamo di superare più turni possibili, poi se non ci riusciamo non è per una nostra decisione». E sempre sulla filosofia del “qui e ora”, i calcoli di formazioni sono veramente pochi, perché è vero che la qualificazione si gioca in 180 minuti, ma le defezioni fanno sì che il tecnico debba chiedere ai soliti uomini qualche straordinario in più. A cominciare da Malen, al debutto europeo in giallorosso, e trascinatore di una Roma in calo prima del suo arrivo. Ai box, infatti, restano Soulé e Dybala, così i dubbi sono sulla trequarti con Cristante che potrebbe esser usato ancora in veste di incursore e al fianco di uno tra Pellegrini e Zaragoza. Squalificato Mancini, con Celik chiamato a sostituirlo nella difesa a tre completata poi da Ndicka ed Hermoso. In mezzo al campo Koné ed El Aynaoui per provare a reggere l'urto di un Dall'Ara che ha nella sola Europa League l'unica ragione di vita della stagione.

