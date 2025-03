È il giorno delle scelte per Nicola 

È tempo di scelte per l’allenatore del Cagliari Nicola in vista del match di domani a Bologna (fischio d’inizio fissato alle 15). Questa mattina ad Asseminello è in programma la rifinitura che chiarirà gli ultimi dubbi sull’undici titolare che potrebbe non discostarsi troppo da quello che ha rotto il ghiaccio nelle ultime due partite, contro Atalanta e Juventus.

Il punto

Kingstone, tradito da una contusione al ginocchio sinistro la settimana scorsa, è l’unico indisponibile. Tutti gli altri saranno sul volo charter col quale il Cagliari raggiungerà il capoluogo emiliano questo pomeriggio. La squadra rientrerà poi nell’Isola subito dopo la gara, considerato l’impegno ravvicinato con il Genoa, in programma venerdì prossimo alla Domus. Un match alla volta e quello di domani catalizza tutte le attenzioni di Nicola. Fondamentalmente due i nodi da sciogliere: il centrocampo (a due o a tre) e il maxi ballottaggio a sinistra tra Felici, Luvumbo e Coman. Per quanto riguarda i tifosi, la trasferta bolognese è limitata a chi è in possesso della Fidelity Card: staccati 300 biglietti, ma c’è tempo ancora oggi per acquistarli.

Intervento al crociato, intanto, per il giovane difensore della Primavera rossobllù Soldati. Dovrà star fuori circa sei mesi. (f.g.)

