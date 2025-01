È il giorno della tregua, pace armata 

Tel Aviv. Il capo del Mossad David Barnea ha aspettato per tre ore la telefonata del primo ministro del Qatar al Thani che, secondo il protocollo, doveva comunicargli i nomi delle prime tre rapite che oggi usciranno dai tunnel di Gaza dopo 470 giorni di prigionia per tornare a casa. Sui social arabi già circolavano foto e nomi. Il ritardo ha fatto infuriare Benyamin Netanyahu, che attraverso il suo ufficio ha minacciato: «Non proseguiremo con il piano finché non riceveremo l’elenco degli ostaggi che saranno liberati, come concordato. Israele non tollererà violazioni dell’accordo. La responsabilità esclusiva è di Hamas». Doha è intervenuta a stretto giro di posta rassicurando che «le parti sono impegnate a rispettare l’accordo di cessate il fuoco». Ma la tensione resta alta.

Ieri, poco dopo aver accusato Hamas di non rispettare gli impegni, Netanyahu ha convocato una conferenza stampa, la prima dopo la sigla dell’intesa con Hamas, in cui si è rivolto al Paese. «Mia moglie Sara ed io speriamo, preghiamo e agiamo per il ritorno di tutti i nostri ostaggi. Ci penso in ogni momento. L’accordo è anche il risultato della cooperazione con Biden e Trump. Ho parlato con il nuovo presidente Usa mercoledì sera, lui ha giustamente sottolineato che la prima fase dell’accordo è un cessate il fuoco temporaneo», ha sottolineato il premier, mettendo l’accento, sul fatto che se la seconda parte del piano fallisse, la guerra nella Striscia riprenderebbe. «Apprezzo la decisione del presidente Trump di rimuovere tutte le restrizioni rimanenti sull’approvvigionamento di armi e munizioni essenziali per Israele», ha rimarcato chiarendo che, se i combattimenti riprendessero, sarebbero intensi.

In attesa della tregua, intanto, non cessano i raid israeliani a Gaza: ieri 5 persone sono state uccise a Khan Yunis. Mentre momenti di paura si sono avuti a Tel Aviv e a Gerusalemme dove sono suonate le sirene per un missile proveniente dallo Yemen, poi intercettato. Intanto nell'enclave è scattato il conto alla rovescia: alle 8 ora locale, (le 7.30 in Italia) entra il vigore la tregua, come ha annunciato il Qatar, gli sfollati potranno guardare il cielo senza aspettarsi ordigni micidiali. Hamas è stato autorizzato a dispiegare le sue forze di polizia in tutta la Striscia, anche se non è chiaro come avverrà poiché le truppe dell’Idf sono nell’area.

Ieri pomeriggio a Tel Aviv un 19enne di Tulkarem ha accoltellato un passante prima di essere ucciso.

