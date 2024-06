È il giorno della Francia. Fra le tre partite in programma oggi c’è anche quella che vedrà la squadra di Deschamps, tra le grandi favorite del torneo, affrontare l’Austria. Gara valida per il Gruppo D, che ha già visto l’Olanda imporsi ieri sulla Polonia. Il fischio d’inizio è fissato per le 21.

La Francia

«Voglio vincere sempre la prima partita? Al massimo livello, nessuno può essere sicuro di nulla», ha tenuto a sottolineare il commissario tecnico della Francia. «È la competizione e tutti noi abbiamo analizzato l'Austria in questi giorni. Abbiamo tutte le informazioni necessarie», ha puntualizzato Deschamps, «e quello che possiamo vedere è che c'è una grande intensità e l'Austria ha questa forza, oltre a saper verticalizzare. Ma noi dovremo pensare soltanto a noi stessi ed essere pronti a vincere».

Gruppo E

Sempre oggi si giocano anche le due partite del primo turno per quanto riguarda il Gruppo E. A rompere il ghiaccio alle 15 saranno la Romania e l’Ucraina. Una sfida che sa già di scontro diretto per assicurarsi il secondo posto nel girone alle spalle del ben più blasonato Belgio dell’italiano Domenico Tedesco, che a sua volta scenderà in campo alle 18 contro la Slovacchia dell’altro italiano Calzona (nella quale milita, tra gli altri, il difensore rossoblù Obert). L’ex tecnico del Napoli (contattato nei giorni scorsi dal Cagliari) non vuole certo recitare il ruolo della vittima sacrificale. «Noi siamo in gran forma, ci siamo allenati bene e sono tutti recuperati», la premessa. «Il Belgio è una squadra forte, con giocatori di livello altissimo e pochi punti deboli. Dobbiamo dare tutto per provare ad ottenere un buon risultato, anche se sappiamo che sono loro i favoriti». Praticamente un derby italiano con Tedesco, che a sua volta ha detto: «È importante partire con il piede giusto anche se gli ostacoli sono lungo tutto il percorso. Siamo consapevoli delle nostre forze e vogliamo farle pesare in campo. L’errore più grande che potremmo commettere, però, sarebbe quello di sottovalutare la Slovacchia. E questo noi non lo faremo».

