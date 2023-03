È il giorno del sorteggio: rischio derby per le italiane   

Diciassette anni dopo, l'Italia ha di nuovo tre squadre nei quarti di finale della Champions League. Il sorteggio – aperto, senza paletti – è in programma oggi alle 12 a Nyon, per definire gli accoppiamenti e anche la “griglia” delle semifinali. A seguire, urne e palline anche per i quarti di finale Europa e Conference League. Napoli, Inter e Milan conosceranno quindi le loro rivali, due di loro potrebbero scontrarsi in un derby così come per le inglesi Chelsea e Manchester City. Oltre alle tre formazioni italiane e le due inglesi, sono in lizza Benfica, Bayern Monaco e Real Madrid, tutte rivali pericolossime. I quarti di Champions League si giocheranno martedì 11 e mercoledì 12 aprile, mentre il ritorno è in programma il 18 e 19 aprile. Le semifinali sono in programma il 9-10 e 16-17 maggio, mentre la finale verrà giocata sabato 10 giugno allo Stadio Atatürk di Istanbul.

Alle 13 sorteggio di Europa e Conference: attesa per Juventus, Roma e Fiorentina.

