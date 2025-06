È il giorno dei periti Inizia la caccia al Dna 

Milano. Sarà uno scontro che può durare mesi quello che prenderà il via oggi alle 10,30: l’incidente probatorio per l’inchiesta bis sull’omicidio di Chiara Poggi si terrà in via Fatebenefratelli, nella sede la polizia scientifica. Lì si troveranno i periti nominati dal gip, i consulenti dei pm, quelli della difesa, quelli dei Poggi e quelli della difesa Stasi. Con loro i legali della difesa, della parte civile e degli Stasi. Il primo confronto sarà sull’utilizzabilità dei due profili genetici estrapolati dalle unghie di Chiara già durante il processo d’appello bis a Stasi. E ciò in vista di una comparazione attendibile con il Dna del nuovo indagato Andrea Sempio e con quelli di Stasi e di tutte le persone che hanno frequentato la villetta di Garlasco. Inoltre si procederà, per quanto sia possibile, a estrarre il Dna dalle impronte sulle fascette para-adesive e sul materiale all’epoca scartato perché inutile o insufficiente. In ogni caso il primo atto dell’accertamento irripetibile sarà la verifica dei verbali di custodia dei reperti ritirati giovedì scorso. Si tratta di parecchie pagine in cui, durante la prima inchiesta, chi ha preso in carico il materiale ha messo nero su bianco una serie di dati: chi lo ha conservato, come lo ha fatto e chi ha assicurato che non sia stato alterato.

RIPRODUZIONE RISERVATA