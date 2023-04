E il Genoa si avvicina al ritorno in Serie A 

Pareggio amaro per il Bari ma il bicchiere è comunque mezzo pieno. La squadra di Mignani, sotto 2-0 già al 26’, riesce a recuperare lo svantaggio pareggiando allo scadere contro il Como. Avvio super dei lombardi che passano al 18’ con il guizzo di Iōannou. Poco prima della mezzora, Cutrone gela il San Nicola con un tiro da fuori per il momentaneo 2-0. Nella seconda frazione arriva la reazione dei galletti. Prima Cheddira accorcia dopo 4’ dal rientro, agganciando così Lapadula nella classifica marcatori a quota 16. Poi un lungo assedio porta al pareggio dei pugliesi (con rete di Di Cesare convalidata dal Var). Il Südtirol cade ad Ascoli e si allontana dalla promozione diretta. L’Ascoli nel primo tempo gioca meglio e colpisce un legno con Botteghin. Gli altoatesini reggono fino all’87’, l’arbitro assegna poi un penalty che Gondo concretizza. Mezzo passo falso anche per la Reggina, a Benevento non va oltre il pari: Pierozzi, al 25’, buca Paleari con un piatto al volo, i sanniti raggiungono i calabresi con Ciano, all’84’. Primo punto con Agostinelli in panchina ma l’ultimo posto, a cinque gare dalla fine, sa già di condanna per il Benevento.

Nella ripresa la partita è a senso unico per i rossoblù che falliscono alcune occasioni per poi trovare il raddoppio, direttamente da calcio d’angolo, con Dragusin a 20’ dalla fine. Per il Perugia – ora in zona playout – il passo falso di Marassi è il terzo consecutivo.

Il Genoa è sempre più vicino al ritorno in Serie A. La squadra di Gilardino supera il Perugia e guadagna punti su Frosinone (-4 dalla vetta) e Bari (+6 dal terzo posto). Inizio contratto del Grifone che riesce a sbloccare il match soltanto al 41’ con Frendrup.

Nella ripresa la partita è a senso unico per i rossoblù che falliscono alcune occasioni per poi trovare il raddoppio, direttamente da calcio d’angolo, con Dragusin a 20’ dalla fine. Per il Perugia – ora in zona playout – il passo falso di Marassi è il terzo consecutivo.

Passaggi a vuoto

Pareggio amaro per il Bari ma il bicchiere è comunque mezzo pieno. La squadra di Mignani, sotto 2-0 già al 26’, riesce a recuperare lo svantaggio pareggiando allo scadere contro il Como. Avvio super dei lombardi che passano al 18’ con il guizzo di Iōannou. Poco prima della mezzora, Cutrone gela il San Nicola con un tiro da fuori per il momentaneo 2-0. Nella seconda frazione arriva la reazione dei galletti. Prima Cheddira accorcia dopo 4’ dal rientro, agganciando così Lapadula nella classifica marcatori a quota 16. Poi un lungo assedio porta al pareggio dei pugliesi (con rete di Di Cesare convalidata dal Var). Il Südtirol cade ad Ascoli e si allontana dalla promozione diretta. L’Ascoli nel primo tempo gioca meglio e colpisce un legno con Botteghin. Gli altoatesini reggono fino all’87’, l’arbitro assegna poi un penalty che Gondo concretizza. Mezzo passo falso anche per la Reggina, a Benevento non va oltre il pari: Pierozzi, al 25’, buca Paleari con un piatto al volo, i sanniti raggiungono i calabresi con Ciano, all’84’. Primo punto con Agostinelli in panchina ma l’ultimo posto, a cinque gare dalla fine, sa già di condanna per il Benevento.

Il Palermo frena

I rosanero perdono a Venezia. Brunori illude i siciliani, Johnsen e nella ripresa Pohjanpalo e Tessmann mettono la firma per una vittoria pesantissima in ottica salvezza. A nulla serve il rigore nel finale trasformato da Tutino. Un punto a testa per Cosenza-Cittadella e Spal-Brescia. Oggi Ternana-Pisa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata