E il Genoa ringrazia Pinamonti 

Genoa 2

Bologna 2

Genoa (4-4-2) : Leali, Sabelli, Marcandalli (1' st Norton-Cuffy), Vasquez, Matturro, Melegoni (1' st Ekhator), Frendrup (37' st Ankeye), Miretti (20' st Zanoli), Martin, Thorsby(20'st Masini), Pinamonti. In panchina Sommariva, Stolz, Bohinen, Pereiro, Vogliacco, Badelj, Accornero, Ahanor. All. Gilardino.

Bologna (4-2-3-1) : Ravaglia, Posch, Beukema, Casale, Miranda, Freuler, Moro, Orsolini (45' st Holm), Odgaard (30' st Fabbian), Dominguez (17' st Karlsson), Castro (30' st Dallinga). In panchina Skorupski, Bagnolini, Corazza, Pobega, Lykogiannis, Lucumì, De Silvestri, Urbanski. All. Italiano.

Arbitro: Doveri di Roma.

Reti : pt 37' Vasquez (aut), st 11' Odgaard, 28' e 40' Pinamonti.

Il Bologna passeggia al “Ferraris”, va due volte in vantaggio con una autorete di Vasquez e in apertura di ripresa con Odgaard. Con grande carattere, i rossoblù si sono ripresi la partita con una doppietta di Andrea Pinamonti, spettacolare il colpo di testa che consente al Genoa di pareggiare e far esplodere il “Ferraris”. E Gilardino.

RIPRODUZIONE RISERVATA