E il “first buddy” regala due milioni per un voto 

Washington. Elon Musk prima offre 100 dollari a chi sottoscrive una petizione contro i “giudici attivisti” e poi regala assegni da un milione ad alcuni firmatari per condizionare l’elezione di un giudice della Corte suprema del Wisconsin, in programma oggi. Il “first buddy” si concede anche uno show, presentandosi ad un comizio di 2000 persone con un cappello a forma di fetta di formaggio, quello dei tifosi della squadra di football dei Green Bay Packers.

Potrebbe sembrare una vicenda minore. Ma la mossa segna un ulteriore e inquietante coinvolgimento diretto nella politica americana dell’uomo più ricco del mondo, che usa tutto il suo potere economico e mediatico per pilotare anche il voto nelle alte corti. Tanto da aver trasformato quella che era una gara di provincia nell’elezione giudiziaria più cara della storia americana, con una spesa totale di oltre 100 milioni di dollari, di cui quasi un quarto messi da lui per far vincere l’ex procuratore generale dello stato Brad Schimel, sostenuto dai repubblicani: l’iniezione di fondi gli ha fatto recuperare uno svantaggio del 13% ed ora è un duello testa a testa. Una sfida nella quale sono scesi in campo con donazioni milionarie altri magnati, ma a favore della candidata dem, Susan Crawford: George Soros, Mike Bloomberg, il fondatore di LinkedIn Reid Hoffman, il governatore dell'Illinois JB Pritzker.

