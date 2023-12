E il Don Carlo è un successo: ovazione finale  

Un Don Carlo che ha suscitato calorosi e prolungati applausi ma qualche sonora disapprovazione per la regia, quello che ha inaugurato la stagione 2023-2024 del Teatro alla Scala, con un allestimento tradizionale nella collocazione storica e al tempo stesso moderno nella realizzazione scenica, anche simbolica, del dramma musicale tutto verdiano che racconta sentimenti eterni e sempre attuali nella natura umana: amore, passione, amicizia, gelosia, vendetta. Gli applausi del pubblico, durati 14 minuti, e numerose chiamate al proscenio sono stati unanimi nel decretare il successo musicale dello spettacolo, con l'orchestra scaligera diretta da Riccardo Chailly. Apprezzamenti anche per il coro guidato da Alberto Malazzi e le voci principali. In particolare Anna Netrebko (Elisabetta di Valois), Michele Pertusi (Filippo II), Luca Salsi (Rodrigo), Elina Garança (Principessa d'Eboli), Jongmin Park (il Grande Inquisitore), già premiati da battimani a scena aperta al termine delle loro arie più belle e impegnative.

