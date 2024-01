È il Chelsea il club che ha speso di più 

Nel 2023 del calcio ci sono stati 74.836 trasferimenti transfrontalieri, un "record assoluto". Circa 23.689 (31,7%) di questi trasferimenti hanno riguardato professionisti (uomini e donne), mentre gli altri 51.147 (68,3%) sono relativi a calciatori dilettanti: è quanto emerge dall'edizione 2023 del “Global Transfer Report” pubblicato dalla Fifa.

La società che ha speso di più in Europa è stato il Chelsea, seguito dal Psg e dal Liverpool, mentre il calciatore più "caro” del 2023 è stato Jude Bellingham, passato la scorsa estate dal Borussia Dortmund al Real Madrid per 103 milioni di euro di cifra fissa. Al decimo posto di questa particolare classifica c'è il trasferimento di Sandro Tonali (ora fermo causa squalifica di dieci mesi per le scommesse) dal Milan al Newcastle per 70 milioni di euro.

Un totale di 1.024 club ha speso denaro per i trasferimenti internazionali nel 2023, la prima volta in assoluto in cui più di 1.000 club hanno investito in commissioni di trasferimento per nuovi giocatori provenienti dall'estero. Anche il numero di club che hanno ricevuto le spese di trasferimento, 1.241, ha segnato un nuovo massimo. Continua - secondo il report - la crescita impressionante del calcio femminile professionistico, con oltre il 20% di trasferimenti in più rispetto al 2022. Anche il numero di club coinvolti nei trasferimenti internazionali è passato da 507 nel 2022 a 623 nel 2023, con un aumento del 22,9%.

