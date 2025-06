E il centrodestra cerca la rivincita a Taranto e Matera 

Non solo referendum: oggi e domani in tredici Comuni si vota anche per i ballottaggi dopo che al primo turno - a differenza di quanto avvenuto a Genova e Ravenna, dove hanno prevalso subito gli esponenti del centrosinistra – nessun candidato sindaco è riuscito a spuntarla. Fra i centri interessati ce ne sono di un certo rilievo come Cernusco sul Naviglio, Saronno e Lamezia Terme, ma gli appuntamenti più significativi sono quelli dei due capoluoghi di provincia Matera e Taranto.

A Matera sembra profilarsi una sfida all’ultimo voto tra il consigliere regionale del Pd Roberto Cifarelli che corre per il centrosinistra e l’ex direttore dell’Apt Basilicata Antonio Nicoletti, candidato dal centrodestra. Al primo turno Cifarelli ha ottenuto il 43,5%, Nicoletti il 37%, con un’affluenza al 65,2% che ora, come generalmente accade nei ballottaggi e nonostante la concomitanza del referendum, sembra destinata a scendere.

Anche a Taranto la sfida è più o meno quella classica fra i due poli. Il centrosinistra, che guida l’amministrazione comunale da circa vent’anni, candida Piero Bitetti, che al primo turno aveva ottenuto il 37,39% e per il ballottaggio ha anche l’appoggio del M5S, che al primo turno ha incassato l’11%. A sfidarlo è Francesco Tacente, a capo di una coalizione di liste civiche che ha raggiunto il 26,14% ma nel frattempo ha incassato il sostegno ufficiale dell’intero centrodestra. Inizialmente appoggiato da Lega e Udc (che si è presentata senza simbolo ma con la dicitura Prima Taranto, aderendo al progetto civico) Tacente ora ha chiuso l’intesa anche con FdI, Fi e Noi Moderati, che al primo turno avevano capitalizzato il 19,40% delle preferenze.

