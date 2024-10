È il Cagliari di Davide Nicola. E si vede 

Eccolo, l’acuto di cui aveva bisogno Davide Nicola per entrare una volta per tutte nel cuore dei tifosi del Cagliari, probabilmente anche in quello degli stessi giocatori. E per dare così sostenibilità e credibilità al progetto, succeda quel che succeda cammin facendo. Certe domeniche lasciano il segno, non solo statisticamente, e pareggiando contro la Juventus, l’allenatore piemontese ha fatto il pieno di bonus e spazzato via i fantasmi che rischiavano di minare il percorso già alle prime curve. Il cambio di mentalità imposto (alla squadra, e di conseguenza all’ambiente) dopo il biennio Ranieri ha superato il primo vero banco di prova, lontano dall’Isola e contro una big del torneo (forse la più organizzata in questo momento, la più solida) che, sino all’altro ieri, non aveva subito mezzo gol. Il pareggio dello Stadium dà poi ulteriore valore (tecnico, tattico, morale) al successo di Parma, al di là della classifica che inizia a sorridere ai rossoblù dopo un avvio di stagione altalenante. E che, continuando di questo passo, potrebbe regalare parecchie soddisfazioni.

Il cambio di rotta

La svolta passa inevitabilmente per le prodezze di Zortea, Marin e Piccoli al Tardini e dello stesso rumeno (una sentenza dal dischetto) a Torino, ma porta indubbiamente la firma di Nicola, bravo a cambiare in corsa tornando sui suoi passi senza, però, contraddirsi, passando così alla difesa a quattro e rimodulando il centrocampo, stringendo le maglie in fase di non possesso e trovando soluzioni alternative dalla trequarti in su. Tutto questo, con scelte impopolari e rischiose quindi, come quella di lasciare inizialmente in panchina Gaetano, Marin o Luvumbo. Eppure, proprio da loro ha ottenuto l’accelerazione decisiva sul più bello. Nel frattempo, ha tirato fuori il meglio da chi sembrava ormai al capolinea rossoblù e dato così ampio respiro alla rosa e un senso alle scelte fatte in estate dalla società nel corso del mercato.

L’obiettivo

Oggi il Cagliari non è più un gruppo di lavoro futuristico in cerca di alchimie e certezze, ma una realtà, chiara, coerente, a prescindere da ciò che riuscirà a raccogliere nel corso di una stagione che non potrà essere certo tutta rose e fiori come lo è stata negli ultimi due weekend. Il primo a essere consapevole di questo è proprio Nicola, che - non a caso - da qualche settimana non perde occasione per ricordare che l’obiettivo principale è la salvezza, con annessi e connessi.

La chiave

Intanto, sta provando a trasmettere alla squadra una mentalità vincente sempre e comunque. «Ci fa sentire talmente forti che quando entriamo in campo abbiamo la sensazione di poter battere chiunque», aveva detto il capitano Pavoletti a “Il Cagliari in diretta” dopo il pareggio con la Roma. Nel frattempo, è passata anche dell’acqua sporca sotto i ponti rossoblù con tre sconfitte consecutive. Lui, Mister Salvezze Clamorose, però, non ha mai perso l’equilibrio e l’autostima, alla ricerca continua di quella chiave di cui parlava Giulini nella conferenza stampa post Cagliari-Empoli. L’ha trovata.

