E il Bastione torna a vivere Mannoia: «Grazie, Cagliari» 

Il profumo di una notte di primavera dai tratti onirici, il Bastione Saint Remy gremito con quasi duemila persone immerse in un'atmosfera fatata, l’ironia di Chiara Francini amalgamata al flamenco di Sergio Bernal e allo stile inconfondibile di una Fiorella Mannoia che quando sale sul palco vive l’istante come fosse la prima volta. La serata “Sport e Arte: unire e non dividere”, ieri per la tappa cagliaritana della “World Triathlon Championship Series 2023” è stata molto più di un evento prestigioso con una notevole affluenza: ha dimostrato, infatti, quanto lo sport possa essere una forma d’arte di grande fascino.

Fascino, come quello di Chiara Francini in veste di presentatrice dallo sguardo penetrante, l’abito verde, i capelli mossi con colpi di sole e tacchi gialli vivaci, ma anche come quello della danza di un fuoriclasse del calibro di Sergio Bernal con alle spalle videoproiezioni richiamanti il fuoco.

E se al fuoco si fa riferimento, il calore originato dalla voce profonda di Fiorella Mannoia è cura per l'animo: giacca e pantaloni scuri, occhi grigio mare, timbro impeccabile e brani intramontabili quali “Come si cambia” e “Sally”. «Grazie Cagliari», le sue parole, «ho scoperto oggi una parte della città che non conoscevo. Una parte che porterò sempre con me».

