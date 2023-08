E Iglesias domani abbraccia Ghali  

In poco meno di due ore dal lancio di un’apposita piattaforma di prenotazione, i tagliandi gratuiti per poter assistere al suo concerto sono andati esauriti. Settemila come la massima capienza consentita nel luogo dove nella serata di domani, si esibirà quello che da molti viene definito il re del trap italiano; lo Stadio sportivo Monteponi d’Iglesias è pronto ad accendere i riflettori su Ghali, fenomeno della musica nostrana e modello di riscatto sociale.

Nuovi italiani

Nato e cresciuto nella periferia milanese del quartiere Baggio, per il 30enne figlio d’immigrati tunisini il successo è giustificato dalla caterva di riconoscimenti ottenuti dai suoi brani durante una carriera poco più che decennale e certificato dal tentativo ben riuscito di dar voce a chi rivendica il diritto all’integrazione e al riscatto sociale. Ghali Amdouni incarna una nuova generazione di italiani. La sua musica è innovativa, richiama le sonorità arabe, i suoi testi sono poesie metropolitane, denunciano le intolleranze, incitano all’inclusione, fra il rappato ed il parlato in un italiano associato a degli accenti milanesi, francesi, inglesi, tunisini, spagnoli, in una miscela multietnica che converge su svariati temi d’attualità e particolarmente sensibili. Il dramma dell’immigrazione è fra questi e in “Mamma” (brano uscito nel 2017) Ghali comprova un innato talento artistico con delle rime dove prega il mar Mediterraneo d’essere benigno con le vite che lo attraversano alla ricerca di un futuro migliore.

Successi

Sono numerose le hit che fin dal 2011 (anno in cui il giovane artista cominciò ad affacciarsi al mondo della musica sotto lo pseudonimo di “Fobia”, hanno scalato tutte le classifiche musicali. Nel 2016 il singolo Ninna Nanna stabilisce un nuovo record di streaming in Italia, ottenendo il primo giorno d’uscita il più alto numero di visualizzazione finora registrato. Con oltre 200 mila copie vendute otterrà 4 dischi di platino. Stessa sorte di successo per il pezzo del 2017 “Pizza Kebab” che anticipa l’album d’esordio “Album” capace di vendere oltre 150 mila copie.

Nel 2018 è la volta del singolo “Cara Italia”, il cui video ottiene oltre 4 milioni di visualizzazioni in sole 24 ore, segnando un altro nuovo record. Si tratta dell’anno in cui Ghali spicca letteralmente il volo e comincia anche una serie di collaborazioni artistiche che lo porteranno a confrontarsi anche con Sfera Ebbasta e Charlie Charles, iniziando una tournée che lo condurrà nei principali palazzetti italiani, dal Palalottomatica di Roma, al Mediolanum Forum di Assago.

