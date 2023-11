E i tifosi sono soddisfatti 

Il Cagliari riposa per la sosta e intanto i tifosi rossoblù, nonostante la sconfitta contro la Juventus, si sfregano le mani. «La squadra c’è e ha perso a testa alta», è la sintesi del pensiero dei supporters. Niente fa più paura adesso, il Cagliari è cresciuto dopo il match contro la Salernitana, e la gara della svolta, quella contro il Frosinone, è stata la dimostrazione di questo nuovo inizio, pur con qualche incertezza ancora da correggere. I tifosi ne sono consapevoli.

All’Allianz

Tornando al match di Torino, Marco commenta sulla pagina facebook de L’Unione Sarda: “Bellissima partita, anche se abbiamo perso, il Cagliari ha tenuto testa alla Juve”. Secondo Marcello i rossoblù meritavano di più: “Grandissima partita e alla fine possiamo recriminare per il punto perso – spiega - lo stesso Allegri non faceva altro che guardare l'orologio, non vedeva l'ora che la partita finisse, paura? Resta il rammarico, ma anche la grande soddisfazione di vedere un Cagliari in crescita, che lotta fino all'ultimo pallone. Complimenti ai ragazzi, ma soprattutto complimenti al Mister Ranieri”. Qualcuno però non è soddisfatto, è il caso di Diego: “Il Cagliari ha giocato benissimo quando ha giocato. Le fasce? Mai entrate nel gioco, continui passaggi inutili in difesa per impostare il gioco, passaggi che quando venivano sbagliati innescavano il gioco di una Juventus, battibile senza problemi, ma se giochi per il pareggio poi perdi”. Anche Pierpaolo ha qualcosa da recriminare: “Ranieri ha tolto Petagna che faceva salire la squadra, due gol presi su angolo con giocatori che saltavano da soli, non si può sempre sperare di rimediare agli errori”. Pierluigi dà i voti: “Dossena maestoso in difesa, penso che arrivi la chiamata in nazionale. Prati convincente, qualche sbavatura di Makoumbou, Goldaniga e Augello hanno retto bene la difesa. Petagna e Shomurodov iniziano a entrare in forma”.

Il futuro

E arriva il momnento del mercato: “Mancano due terzini bravi in marcatura e un centrale a fianco di Dossena. A gennaio si spera in qualche regalo natalizio – scrive Walter che sulla partita aggiunge - cambi tardivi, Luvumbo fuori condizione. Non si può tenere fuori Oristanio che fa la differenza e tecnicamente porta variabilità e pericolosità davanti. Lui e LapaGol una bella coppia”. Matteo: “Questa squadra non ha bisogno di rinforzi”.

