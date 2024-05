E i tifosi giallorossi arrivano alla Domus 

Il Lecce intensifica il lavoro in vista della gara di domenica mattina col Cagliari. Hanno ripreso ad allenarsi col resto del gruppo Pongracic – rimasto fermo a causa di un principio di influenza – e Ramadani, vittima di un singolare infortunio. La nota del club: “Il giocatore ha riportato un ascesso del collo che ha provocato per alcuni giorni delle difficoltà respiratorie. L’atleta è stato sottoposto ad accertamenti e terapie specialistiche che hanno consentito di scongiurare l’intervento chirurgico. Ha superato la fase acuta e presto tornerà a disposizione”, infatti Ramadani sarebbe già recuperato e pronto per la trasferta cagliaritana. Personalizzato per Touba, campionato finito per Banda che nei giorni scorsi ha subito un intervento di pulizia del ginocchio. Tra i diffidati Rafia e Piccoli, quest’ultimo partirà titolare in attacco accanto a Krstovic. Ieri la squadra ha svolto un test di allenamento con la Primavera sul campo dell’Acaya.

I tifosi

Il desiderio di sostenere la squadra anche in una trasferta logisticamente complicata e onerosa come quella di Cagliari, è talmente forte per i tifosi del Lecce che accorreranno comunque in massa alla Domus: il settore ospiti dello stadio cagliaritano è già sold out.

