E i sardi che rimangono fanno meno figli 

Si dice spesso che il sardo emigrato, nel Nord Italia o all’estero, si distingua sul lavoro per capacità e dedizione, assai superiori che in “patria”. Ed evidentemente la colpa non è sua, bensì di un contesto produttivo meno efficiente nell’Isola.

Quel di cui non si parla mai, invece, è l’altro regalo che ogni sardo, e ogni sarda, che lascia la propria terra porta con sé nella nuova destinazione in cui emigra: il cosiddetto “potenziale riproduttivo”. Che dona al luogo di destinazione e, contemporaneamente, nega a quello in cui è nato, e dove sarebbe rimasto assai volentieri.

Le statistiche lo indicano chiaramente: la Sardegna è la regione italiana in cui, in assoluto, le donne mettono al mondo meno figli: meno di una ciascuna. E la questione, ovviamente, non ha a che vedere con le capacità di riproduzione: «Nella sua Isola, la donna si stabilizza professionalmente più avanti nell’età, ammesso che vi riesca», analizza la docente di Demografia dell’Università di Cagliari, Luisa Salaris, «e solitamente con retribuzioni più basse rispetto alle donne che vivono altrove».

Insomma, un uno-due demografico micidiale: le donne rinviano il progetto della prole e, iniziando più tardi, spesso si fermano al primo figlio. Anche perché la voglia di fare il bis passa, davanti ai costi economici che derivano dall’essere genitore e alle retribuzioni non lusinghiere nell’Isola, soprattutto per le donne. Che peraltro, e così diventa un uno-due-tre, offre ben pochi servizi alle mamme lavoratrici. (l. a.)

