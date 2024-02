E i Primavera si fanno prendere dal Frosinone 

Frosinone 1

Cagliari 1

Frosinone (3-5-2) : Palmisani, Petta, Zaknic, Kamensek, R. Romano, Boccia, Cichella, Molignano (1’ st Ferizaj), Bouabre (47’ st Cichero), Selvini, Luna (35’ st Mezsargs). In panchina Lagonigro, Stefanelli, Severino, A. Romano, Milazzo, Shkambaj, Ioannou, Amerighi. Allenatore Gregucci.

Cagliari (4-3-1-2) : Wodzicki, Idrissi, Catena, Pintus, Cogoni, Marcolini, Conti (1’ st Balde), Malfitano (18’ st Sulev), Simonetta, Kingstone (38’ st Bolzan), Vinciguerra (28’ st Achour). In panchina Iliev, Ardau, Franke, Piseddu, Marini, Trepy. Allenatore Pisacane.

Arbitro : Gemelli di Messina.

Reti : al 17’ pt Marcolini, 15’ st aut. Balde.

Note : ammoniti Marcolini, Conti, Vinciguerra. Recupero 3’ pt, 4’ st.

Il Cagliari non va oltre il pareggio con il Frosinone. Match equilibrato in cui entrambe le squadre hanno provato a portare a casa l’intera posta. Pisacane promuove dal 1’ Pintus al centro della difesa – con Cogoni adattato a destra – e Conti in cabina di regia. La gara inizia con il Cagliari a trazione anteriore anche se è il Frosinone ad essere pericoloso per primo, all’8’, con Bouabre. I ciociari arrivano ancora al tiro al 15’ con Romano, Wodzicki è costretto a distendersi e mettere in angolo. Ma al 17’ il Cagliari passa in vantaggio: Marcolini sfrutta il taglio di Kingstone e con un rasoterra angolato trafigge Palmisani. Sull’1-0 i ragazzi di Pisacane giocano in modo più spigliato. I padroni di casa escono dalla loro metà campo e si rivedono al 26’ e al 29’, con Selvini, ma Wodzicki sbarra la porta. Un altro rischio per il Cagliari, al 34’, sulla conclusione di Romano. Poi i ritmi si abbassano, con i sardi che fanno girare il pallone per vie orizzontali.

L’autogol

Il Cagliari è un po' più timido ad inizio ripresa. Al 60’ i ciociari pareggiano in modo rocambolesco: calcio d’angolo di Selvini, Balde di testa deposita sfortunatamente nella propria porta. La partita è equilibrata e si vedono continui ribaltamenti da entrambi i fronti. Al 78’ Kingstone non inquadra lo specchio. Nei minuti di recupero Selvini spaventa Wodzicki con un destro a giro.

