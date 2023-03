E i Pagliacci cantano in piazza d’Italia  

Un cartellone imponente reso possibile grazie anche al raddoppio del finanziamento regionale da 900 mila a due milioni che si aggiunge ai fondi del ministero e della Fondazione di Sardegna. «Il raddoppio della programmazione consente di aumentare le giornate lavorative – ha ricordato Gazale- e in ogni giornata parliamo di 180 persone, tutti o quasi sardi». E ha annunciato il prossimo acquisto di una camera acustica (una struttura con pannelli in legno) che migliorerà l'acustica non ottimale del Teatro Comunale.

Suona Campanella (Michele) in teatro, ride il pagliaccio di Leoncavallo in piazza d'Italia, gongola l’Ente de Carolis che propone a Sassari una stagione lirico-sinfonica con 6 concerti e 7 opere. Da marzo a dicembre: raddoppio come durata e titoli. “Con una qualità che potreste trovare nei teatri di tradizione milionari” afferma il nuovo direttore artistico Alberto Gazale che ha sfruttato la sua competenza (Opera Award 2014 come miglior baritono mondiale) e le conoscenze acquisite in un quarto di secolo sui palchi internazionali.

La lirica in piazza

Il salotto buono di Sassari ospiterà l'opera più celebre di Ruggero Leoncavallo: “Pagliacci”. L'aria “Vesti la giubba” meglio conosciuta come “Ridi, pagliaccio” è tra le più citate al cinema, basti ricordare solo “Gli intoccabili” di Brian De Palma. La regia dell'opera sarà affidata allo stesso Gazale con la direzione orchestrale di Sergio Oliva e il tenore Luciano Ganci nel ruolo di Canio.

L'ingresso sarà gratuito dietro prenotazione, ma comunque chiunque passerà da quelle parti potrà ascoltare l'opera. «La lirica ha radici popolari in città, una rappresentazione all'aperto venne fatta nel Dopoguerra», ha ricordato il presidente dell'ente e storico Antonello Mattone.

Altre opere e omaggi

Il primo titolo andrà in scena l'8 e 10 giugno al Comunale di Sassari: “Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagni nell'allestimento del Teatro Bellini di Catania. La regia è affidata a Sante Maurizi e sarà Andrea Solinas a dirigere l'orchestra del de Carolis.

Per il “Macbeth” di Verdi (13 e 15 ottobre) firmato dal regista Andrea Cigni sono stati ingaggiate due star come il soprano Anna Pirozzi e il baritono Franco Vassallo. Il direttore sarà il parmigiano Michelangelo Mazza.

Il “Barbiere di Siviglia” di Rossini (3, 5 e 7 novembre) inaugurerà un esperimento suggestivo: l'allestimento sarà ispirato e dedicato alle opere del colombiano Botero, il pittore che ritrae i personaggi con forme rotonde e dilatate. Terzo appuntamento della sessione autunnale (16 e 18 novembre) “La Voix Humaine” di Francis Poulenc (protagonista Paoletta Marrocu) abbinata ad “Agenzia Matrimoniale” dell’italiano Roberto Hazon in prima esecuzione in Sardegna. Questa volta l’omaggio sarà per Pablo Picasso. Chiude un'altra opera verdiana il “Nabucco” ( 8, 10 e 12 dicembre) co-produzione dell'ente sassarese col Lirico di Cagliari per la regia di Leo Muscato.

I concerti sinfonici

A inaugurare la stagione 2023 sarà il 24 marzo alle 20 al Teatro Comunale il pianista Michele Campanella. Insieme a Monica Leone, sua partner nella musica e nella vita, suonerà la Sinfonia n.9 in re minore di Beethoven trascritta per due pianoforti da Liszt. Il 7 maggio protagonista Massimo Quarta, violino solista e direttore d’orchestra in un programma dedicato a Mendelssohn. Il 14 maggio il pianista tedesco Alexander Lonquich sarà solista e direttore dell’orchestra. Chiusura il 19 maggio con Enrico Bronzi violoncello solista e direttore dell’Orchestra dell’Ente.

