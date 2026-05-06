E i Crusaders sono imbattibili: «Adesso i playoff» 

I Crusaders profumano di sport americano, di avventura, di passione. Stanno giocando una grande prima parte di stagione in terza serie, i “crociati” cagliaritani del football americano, il grande lavoro di preparazione alle partite sta pagando. «Il nostro campionato sta andando molto bene, siamo quattro-zero», sottolinea il presidente, fondatore ed ex giocatore Emanuele Garzia, ovvero quattro vittorie e nessuna sconfitta. «Ci apprestiamo a giocare la quinta gara a Roma , il 17 maggio». Ma lo scalino più alto è stato superato brillantemente sabato scorso nella sfida contro i Maverick Roma nel campo di via Cabras: «Era la partita più difficile, mi piace sottolineare che c’è grande passione, il colpo d’occhio del nostro pubblico non posso dimenticarlo».

La storia

La squadra guidata dal coach Josepk Antony Tricario, di New York con grande esperienza negli Usa e nelle serie maggiori italiane, punta a testa alta ai playoff. «Vogliamo mantenere la testa della classifica in modo da giocare in casa la prima gara degli spareggi», aggiunge Garzia, che il 19 dicembre del 1990 ha fondato la società. Dentro il club anche Antonio Nicolli, questore vicario di Cagliari, arrivato nel 2021 «con grande umiltà», sottolinea Garzia, dai Dolphins di Ancona. Nicolli, che ha conseguito il patentino di allenatore, oggi cura la linea di difesa. A Terramaini non si passa, gli avversari sono avvisati.

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