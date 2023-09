E i cantadori poi improvvisano ispirati dal libro 

Un’antica tradizione attraversa il cortile e sa lolla di Sa Domu e Farra a Quartu e accompagna, in un’originale e riuscita contaminazione, le riflessioni sul libro “Buongiorno SarDegna” di Sergio Zuncheddu. Al crepuscolo i cantadores liberano fantasia e creatività. In scena il gruppo Su scrignu de Campidanu con la direzione artistica di Antonio Pani.

Nella “piazza” si rende omaggio, sulle note della chitarra, all’autore del volume che è originario di Burcei, come uno degli aedi, il sindaco Simone Monni. «Nel libro – dice il primo cittadino - c’è un orizzonte ben delineato. L’autore vede una Sardegna che ha un potenziale da esprimere. Ogni tanto bisogna uscire dagli schemi e progettare qualcosa di nuovo e utile. Resta forte il legame con la tradizione, di cui la gare poetiche sono simboli luminosi. Dobbiamo essere capaci di delineare il nostro futuro, libero dai vincoli di oggi, senza dimenticare il nostro patrimonio culturale». I poeti, nelle improvvisazioni, chiariscono il senso del libro. All’editore de L’Unione Sarda, prima del firmacopie, Pani ha donato la pergamena con il suo componimento che richiama i contenuti del saggio: “De annoverai po sa trista nota/ Ma serru su cantu cun dd’una sperantzia/ De crasi e totu si cambit sa rota/ Ca nc’est unu scogliu a pagu distantzia/Torreus a s’usantzia de tempus antigu/ Cun campus a trigu e ortus curaus/ Ca su chi papaus est fatu a mexinas/ E is malas fainas no s’ant’a salvai”. (m. r.)