è guidi l’eroe d’argento 

«C'è crisi d'argento a Sentosa, ce lo siamo preso tutto noi». Una battuta di Gregorio Paltrinieri sintetizza i risultati del team Italia ai mondiali in acque libere a Singapore, conclusi ieri con il secondo posto nella staffetta 4x1,5 chilometri nella quale con Greg, Ginevra Taddeucci e Barbara Pozzobon, finalmente anche il cagliaritano Marcello Guidi, scuola Rari Nantes, oggi anche Polizia, si è messo al collo una strameritata medaglia mondiale. Grazie anche alla sua incredibile rimonta (1’11”!) in terza frazione, l’Italia è seconda alle spalle della Germania e davanti all'Ungheria, molto staccata. Una performance che lo consacra tra i grandi del nuoto di fondo mondiale e lo ripaga dell’amarezza per il 4° posto nella 5 km.

Marcello felice

«Ho cercato di spingere ogni metro», ha detto il ventottenne allenato da Ivan Sacchi, che in bacheca aveva già due medaglie europee, «ho visto che ne avevo di più di Rasowsky e l'ho passato puntando l'australiana e la francese. Ci tenevo a gareggiare in staffetta e con Paltrinieri, per me è un sogno che avevo da bambino. Già ci sono riuscito agli europei, ma arrivare secondi è il massimo. Era una promessa che c'eravamo fatti in Croazia due mesi fa con con Greg; l'abbiamo mantenuta», conclude al sito delle Fin. La vacanza a Kuala Lumpur, Bangkok e Phi Phi Island con Taddeucci e Gabbrielleschi se l’è davvero meritata, anche perché questa medaglia consegna all’Italia il Trofeo delle Nazioni: sì, non abbiamo Florian Wellbrock (5 ori!) ma siamo la squadra più forte, con i tre argenti di Paltrinieri e i quattro di Ginevra Taddeucci (su quattro prove).

Capitano Greg

«Sapevamo che eravamo in lotta per qualcosa di importante» ha detto Paltrinieri -. «Siamo forti e l'abbiamo dimostrato. Le strategie diverse alla fine non cambiano molto i valori. La Germania era la squadra da battere e non ci siamo riusciti. Ho perso lo scontro diretto di medaglie con la Taddeucci, ma va bene così». Paltrinieri ha cercato di chiudere il gap nell'ultima frazione con Florian Wellbrock, cedendo alla fine per soli 2”. Con un dito fratturato in avvio della prima gara, i 10 km, l'azzurro tornerà in Italia rinunciando alle gare in vasca: «Peccato, ma sarebbe stato duro restare per altre due settimane in questa condizioni».

