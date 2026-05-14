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Sestu.
15 maggio 2026 alle 00:13

È guerra alle blatte, via alla disinfestazione 

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È guerra alle blatte per le vie di Sestu. Da lunedì 18 fino a sabato 23 compreso, ci sarà la disinfestazione in tutta la cittadina. Si raccomanda di non sostare nei pressi della macchina operativa, non lasciare le finestre aperte, tenere all'interno gli animali domestici, e tenere, per quanto possibile, le autovetture nel garage o parcheggio interno.

«Visti i cambiamenti climatici e il proliferare di insetti infestanti era fondamentale anticipare i tempi», spiega l'assessore alle Politiche Sociali Mario Alberto Serrau. «L’intervento rientra nel programma di tutela dell’igiene pubblica, in vista dell'estate», continua l'assessore all'Igiene Urbana Emanuele Meloni.

Lo scorso anno erano tantissime le segnalazioni di blatte che entravano anche nei piani alti, uscendo dai sanitari del bagno. Le operazioni si svolgeranno tra le 3 del mattino e le 13. Il cronoprogramma completo è sul sito del Comune. «L’amministrazione comunale continuerà a investire nella cura e nella salubrità degli spazi pubblici», conclude la sindaca Paola Secci.

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