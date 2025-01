È guarita Asia, commosse l’Italia e Mattarella 

NAPOLI. Asia - la ragazzina di 14 anni malata di tumore, presa di mira dagli hater e a cui scrisse il presidente Mattarella - è guarita: «I'm cancer free», ha scritto su Instagram e ha detto alle Iene, che l'hanno intervistata.

La vicenda della ragazzina di Sala Consilina (Salerno) venne alla ribalta lo scorso maggio, quando le storie social di Asia, che si mostrava col sorriso tra un ciclo di chemio e l'altro, commossero il presidente della Repubblica: «Asia ho visto il tuo video e sei bravissima! Complimenti per la tua forza e auguri. Sergio Mattarella», scrisse su Instagram a commento di un video postato dall'ospedale in cui la bambina suonava il piano. Un messaggio che inorgoglì la piccola e i familiari: «Al presidente dico grazie per la sua sensibilità, Asia spera di incontrarlo un giorno», disse Rossana, la mamma.

Asia ha combattuto a lungo contro il tumore, ma si è trovata suo malgrado ad affrontare anche una brutta storia di bullismo sui social. Nel corso dei cicli chemioterapici, nell'ospedale Santobono, Asia trascorreva molto tempo sui social postando sue foto e storie che la ritraevano con la bandana. Scatenando i bulli che le hanno inviato messaggi offensivi, che la mamma decise di rendere pubblici per denunciare la disumanità di quel comportamento. L'effetto è stata un'onda enorme di amore e solidarietà che, sempre via social, ha travolto la piccola, fino al saluto e all'incoraggiamento di Mattarella. Ora gli esami ne hanno sancito la guarigione. Lei intanto ha un «bel fidanzatino» e non deve indossare più la bandana perché i capelli sono ricresciuti. E l'annuncio su Instagram? «L'ho fatto – ha detto alle Iene – sia per quelli che mi amano che per quelli che mi odiano».

RIPRODUZIONE RISERVATA