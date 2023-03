E gli imprenditori in difficoltà preferiscono gli stranieri: «Sono meglio degli under 30» 

Pigri, fiacchi e soprattutto esigenti davanti alle offerte di lavoro. Il ritratto dei giovani che si avvicinano al mondo del lavoro non è lusinghiero: «Manca lo spirito di sacrifico», dicono le aziende che non trovano più sardi under 30 da assumere e sono costrette a cercare tra i giovani che arrivano nell’Isola dai Paesi più poveri. «Cerchiamo personale in continuazione e nella nostra zona non lo troviamo», spiega Vito Arra, titolare di un pastificio in Ogliastra: «Abbiamo aperto le porte a chi arriva da altre nazioni, come Ucraina o Senegal: stiamo diventano un’azienda multietnica e ho rischiato di non avere personale».

Le motivazioni

Per Arra, che ha ventidue dipendenti, i motivi per cui è complicato trovare giovani lavoratori sono diversi. «Un po’ è colpa del reddito di cittadinanza. Tanti non sanno svolgere certe mansioni, ma sarebbe un ostacolo superabile perché noi investiamo sulla formazione. La verità, però, è che le nuove generazioni non hanno più l’attaccamento all’azienda e al lavoro». Anche il calo demografico sembra influire. «Poche risorse anche per questo: prima nelle famiglie numerose si era costretti ad andare a lavorare. Oggi, invece, la maggior parte è figlio unico e quindi in una famiglia le esigenze sono diverse», aggiunge Arra, evidenziando che «soprattutto mancano lo spirito di sacrificio e di adattamento. Quando sento dire che non vanno a lavorare perché pagano poco, non ci credo. Da noi il problema non è certamente questo: nessuno si lamenta della paga. Diventa, però, un problema se chiedi di lavorare, per esempio, il fine settimana».

«Vogliono orari comodi»

Il concetto lo ribadisce Marina Manconi, che dai primi anni Novanta gestisce a Tempio il panificio aperto dal padre. «Il mio lavoro impegna la notte e per questo non lo vogliono fare. Dopo aver cercato in ogni modo mi sono rivolta a un centro migranti vicino alla mia attività e ho assunto due ragazzi del Mali. Non solo hanno imparato un mestiere, ma anche la lingua e li abbiamo aiutati a mettersi in regola», spiega l’imprenditrice, che ha sedici dipendenti fra i 30 e i 50 anni, assunti tanto tempo fa, formati e cresciuti in panificio. «Quando chiami i giovani, neanche si presentano: Devo lavorare anche il sabato? è la prima domanda. Mancano spirito di sacrificio e ambizione di imparare un mestiere. Poi il reddito di cittadinanza non aiuta, non è né educativo né stimolante. Di recenti alcuni giovani mi hanno chiesto di essere assunti senza contratto per non perderlo: follia».