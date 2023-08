E gli azzurri concedono il bis: tre a zero 

L’Italia conquista la sua seconda vittoria in questo campionato europeo, battendo 3-0 (25-17, 25-22, 25-19) un'Estonia capace di mettere in difficoltà gli azzurri nel secondo set, ribaltato e conquistato poi grazie anche all'innesto di Rinaldi. A fare da scenario alla prima degli azzurri a Perugia, un PalaBarton rinnovato, con 2.932 presenze. Fra gli spettatori, a fare il tifo per gli azzurri, c’erano il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e quello per lo Sport Andrea Abodi. Stasera l'Italia, leader con due vittorie assieme alla Serbia, nel gruppo A, scenderà nuovamente in campo al PalaBarton di Perugia proprio contro Atanasijevic e compagni per chiudere la due giorni umbra, prima di spostarsi ad Ancona.

L'Italia scende in campo con il 6+1 consueto visto già a Bologna con Giannelli e Romanò in diagonale, Lavia e Michieletto schiacciatori, Russo e Galassi centrali, Balaso libero. Il primo punto della partita porta la firma di Daniele Lavia contro un'Estonia che nella gara di mercoledì aveva perso per 3-0 con la Germania. Ieri i baltici hanno dato davvero filo da torcere agli azzurri soltanto nel secondo set, vinto da Giannelli e compagni per 25-22, mentre nel terzo gli azzurri, subito aggressivi, sono andati avanti per 6-4 e non sono stati più ripresi. Sul 13-9 per l'Italia, dopo un punto di Romanò, l'Estonia non ha mollato, e Teppan in attacco ha messo a terra il dodicesimo punto portando l'Estonia a due punti dall'Italia: 14-12. Due ace di Galassi e un attacco vincente di Rinaldi, poi di nuovo fuga azzurra fino al 19-12. Gli estoni sono arrivati fino a -4, sul 20-16, poi gli azzurri hanno chiuso il set e la partita.

