«È giusto tutelare il controllo pubblico degli aeroporti sardi»  

La Regione deve continuare ad avere un ruolo centrale nella Sogeaal. A ribadire la «connotazione pubblicistica» della società di gestione dell’aeroporto di Alghero è l’ordinanza con cui il tribunale di Cagliari ha sospeso gli effetti della fusione con la Geasar (Olbia).

Perché il mantenimento del controllo della Giunta regionale sullo scalo Riviera del Corallo è così importante? «Senza l’intervento pubblico probabilmente non avremmo aeroporti, porti, stazioni e altre infrastrutture strategiche», dice Francesco Cardarelli, professore ordinario di Diritto pubblico a Roma, «lo dimostra il fatto che non ci siano, tranne rari casi, società di gestione aeroportuale costituite senza l’apporto dello Stato, delle Regioni o dei Comuni». Non fa eccezione lo scalo di Alghero, controllato fino a qualche anno fa dalla Regione e ora nelle mani del fondo F2i.

La Giunta conserva una quota di minoranza che deve essere preservata: come ha ricordato il giudice Nicola Caschili c’è la necessità che la Sogeaal «sia presidiata mediante la partecipazione pubblica al capitale sociale in una misura che non può essere inferiore al quinto», previsione che «giustifica il potere pubblico di decidere sulle modifiche soggettive del partner privato». Insomma: senza l’approvazione dell’amministrazione regionale non ci può essere nessuna fusione. E lo stesso discorso riguarda anche lo scalo di Cagliari, dove il ruolo della Regione è tutelato dalle norme dello statuto della Sogaer e da quelle del diritto pubblico.

La spiegazione

«Questo è un potere che è sempre esistito. Anche nel caso non ci siano partecipazioni dirette o indirette. Penso ad esempio a golden share e golden power», spiega Cardarelli. «Le norme del Tusp, il testo unico sulle società partecipate, dicono che l’interesse pubblico alla partecipazione societaria, che deve sempre permanere, non riguarda solo la costituzione della società, ma è importante anche quando vi sia un cambiamento significativo della sua attività. Evidentemente il tribunale ha ritenuto che il progetto di fusione non fosse una aggregazione finalizzata semplicemente a riordinare e ottimizzare la gestione, ma investisse invece in modo più radicale la vita delle due società».

Le prospettive

Ora la Sogeaal potrebbe seguire un altro percorso, simile a quello di altre aziende di gestione aeroportuale privatizzate e poi tornate sotto l’ombrello del controllo pubblico. L’assessore regionale ai Trasporti nei giorni scorsi si è detto pronto a riacquistare la quota di maggioranza dello scalo se F2i dovesse fare un passo indietro. «In linea teorica è possibile, non sarebbe la prima volta che assistiamo a un processo del genere. Si deve però dimostrare l’interesse pubblico alla liquidazione del socio, oltre che la convenienza economica dell’operazione. Questo può succedere quando ci si rende conto che la mano privata non è soddisfacente, è orientata solo ai profitti, mentre invece ci possono essere attività», come appunto quella aeroportuale, «caratterizzate anche da aspetti sociali». Ad esempio in Gran Bretagna, conclude Cardarelli, «c’è stata in passato una liberalizzazione selvaggia dei trasporti ferroviari pubblici, seguita da uno scadimento della qualità dei servizi, che ha indotto lo Stato a fare il percorso inverso».

