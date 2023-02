È giusto il rosso  per Hristov  

Nel primo tempo il direttore di gara estrae il cartellino giallo al 37’ per punire l’intervento irregolare di Zampano ai danni di Luvumbo sull’out destro del fronte offensivo rossoblù. La frazione di gioco si conclude con 2’ di extra time, Nella ripresa seconda ammonizione ai danni dei lagunari per punire il fallo di Ellertsson su Luvumbo. Al 78’ Milanese trattiene Rog in modo irregolare a centrocampo e Zufferli gli sventola in faccia il cartellino giallo. Al 83’ sul cambio di gioco di Zappa, Luvumbo al limite dell’area di rigore viene spinto alle spalle dal difensore Hristov: l’arbitro verifica l’episodio al VAR e assegna la punizione dal limite a favore del Cagliari, espellendo il difensore del Venezia per condotta gravemente sleale (chiara occasione da gol). Giusti i 5’ di recupero.