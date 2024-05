E Giunti punta sul fantasy sardo 

“La profezia dello straniero. Sherden”, scritto da Melania Muscas (di Villacidro) e nelle librerie per Giunti Editore, si aggiunge alla nutrita schiera di giovani esordi letterari che negli ultimi anni hanno oltrepassato i confini della Sardegna pur rimanendone strettamente legati. Nonostante la variazione di generi, temi, stili e linguaggi, infatti, il nostro patrimonio regionale rimane un prezioso terreno fertile per la fioritura di nuove narrazioni, che fondono cultura, lingua, storia e tradizione con diversi intenti ma un unico, comune respiro di appartenenza.

L’isola

Nella misteriosa isola di Sherden, la giovane Arvara — sacerdotessa nelle cui vene scorre il sangue immortale delle janas — interpreta il futuro prestando la voce a un’antica profezia secondo la quale tre flagelli si abbatteranno su quelle terre spazzando via l’intero popolo Shardana, un pezzo per volta. Duecento anni dopo l’avvento dell’Onda, evento catastrofico che aveva sommerso Sherden e costretto i superstiti a ristabilirsi altrove, il primo flagello è compiuto e la minaccia di ciò che Arvara aveva annunciato ricomincia a serpeggiare tra gli abitanti dell’isola, impauriti all’idea che un nuovo nemico, accompagnato da un popolo straniero, possa eliminarli per sempre. “La profezia dello straniero” è il primo capitolo di una trilogia dall’impianto puramente fantasy, in cui tutto accade per finzione eppure sembra evocare e al contempo rimaneggiare un passato reale e altrettanto fascinoso. Dalla geografia alla nomenclatura dei luoghi, dalla descrizione degli abiti a quella delle armi, dalla mappatura dei siti archeologici a quella delle leggende, ogni dettaglio è per l’autrice un tentativo di tracciare il sentiero di un lungo viaggio, che attraversa le latitudini di Sherden come se fossero ere geologiche per giungere a una sanguinosa, annunciata e cruciale battaglia per la sopravvivenza. Sarà davvero quella l’ultima tappa, o un nuovo nemico è già in agguato?

Punto di vista

Il punto di vista, data la corposa e complessa struttura del romanzo, si articola su un cambio di fuoco ad ogni capitolo, presentandoci cinque personaggi principali appartenenti a diverse famiglie di discendenti Shardana. L’alternanza del loro sguardo offre al lettore non solo una scoperta progressiva dell’isola e della sua storia, ma anche una diversa chiave di lettura degli eventi. Arvara, nipote e omonima della sacerdotessa che aveva rivelato la profezia, raggiunge Sherden portandosi dietro Amsicora, un figlio che non ha partorito. Il giovane Jabari, insieme ai genitori anziani, scappa dal suo villaggio perché diventato scomodo in quanto straniero. Ad accompagnarli c’è Felìtzi, migliore amica del ragazzo e maledetta dal tocco mortale di una coga. Dall’altra parte dell’isola inveceThaeni, regina di Kàralis e in capo alla Resistenza, prepara il suo esercito alla battaglia contro la Setta e difende il diritto degli stranieri ad abitare l’isola. E infine Brennar, potente generale Shardana dei regni del Nord, viene spedito sul campo per cercare di evitare uno scontro che si rivelerebbe fatale. In questa intricata miscela di guerra, politica, mito e avventura - che ricorda le atmosfere di “Cronache del ghiaccio e del fuoco” ma a tratti forse manca dello stesso tono drammatico e imprevedibile, dal forte impatto emotivo - si aggiungono uno stile asciutto e scorrevole e delle tinte folkloristiche riconoscibili ma raramente banali, che legano l’utilizzo dei dogmi di genere ai potenti fili tematici di identità e appartenenza. “La profezia dello straniero” offre una moderna, originale e appassionata revisione del patrimonio sardo in chiave fantasy, confermando il potenziale di una terra eterna ed eternamente narrabile e insieme lo stato di buona salute di una nuova generazione letteraria, pronta a farle da specchio.

