È giorno di vigilia ma l’estate non ci ha annoiato 

Settanta giorni dopo, riecco la Serie A. L’abbiamo lasciata domenica 11 giugno, quando c’è stato lo scambio tra Spezia (sconfitto nello spareggio con il Verona) e Cagliari (vittorioso nella finale playoff di Bari) che ha definito il nuovo organigramma del campionato ma questi due mesi e più sono volati. In mezzo non c’è stato Mondiale o Europeo, ma, dopo il bel Mundialito Under 20 in Argentina, abbiamo avuto modo di vivere la delusione dell’Under 21 (eliminata nel girone agli Europei di categoria) e della Nazionale femminile (stessa fine ai Mondiali). L’azzurro delle Nazionali, tra nuovi incarichi a Mancini, rivoluzione nell’organico dei tecnici e, alla fine, dimissioni dello stesso ct, ha tenuto banco e continua a tenerne in attesa della nomina dei commissari tecnici maschile e femminile (se n’è andata a che Milena Bertolini).

In un intreccio ormai ineluttabile tra campi di calcio, stanze federali e aule dei tribunali, non ci siamo privati neppure di indagini e discussioni legate alle plusvalenze, né del dibattito sulla difficoltà di vendere i diritti tv a un prezzo gradito dalla Lega Serie A. Ma, mentre ancora in lontananza si udivano gli ultimi mortaretti esplosi dai tifosi di Napoli ebbri di gioia per il terzo scudetto, a tenere banco sono arrivati, sopra tutto e tutti, i temi del mercato. Non quelli legati alle telenovelas di Lukaku o il caso Bonucci (quisquilie!) ma le proposte indecenti arrivate dall’Arabia Saudita e dal suo campionato che sta cercando a suon di danaro di spostare gli equilibri del calcio mondiale.

Adesso però la Coppa Italia ha suonato la prima campanella per alcune squadre di Serie A (qualcuna, come l’Empoli, non l’ha sentita) e siamo pronti a rituffarci nel campionato. Il mercato ha convinto (quasi) tutte di essere più forti. Milan, Inter, Juventus, Atalanta, Fiorentina, Lazio, Torino e anche la neopromossa Genoa, sono certe di aver operato bene e aver ridotto le distanze dal Napoli. La Roma, nonostante il “muso lungo” di Mourinho, pure. Debutterà contro la “piccola” Salernitana in un Olimpico tutto esaurito. C’è bisogno di dire altro? ( c.a.m. )

