È giallo su chip e farmaci 

Bruxelles. Il patto di Turnberry nasce avvolto da più di un giallo. L’arena digitale, nella nota ufficiale diffusa dalla Casa Bianca, appare tutt’altro che marginale: per raggiungere l’intesa, Bruxelles ha garantito che «non adotterà né manterrà tasse per l’uso delle reti». Parole nette, che chiudono la porta alla fair share, la proposta europea di far pagare una quota equa alle Big Tech per l’uso delle infrastrutture continentali. È la conferma che la stretta sul digitale - compresa la web tax, rilanciata ad aprile dalla stessa Ursula von der Leyen - è stata accantonata per ammorbidire il tycoon. Eppure, Bruxelles continua a negare che sia stata oggetto di scambio. Due narrazioni inconciliabili, che emergono anche su chip, farmaci e metalli industriali.

Nella versione Ue, chip e farmaci restano fuori dall’offensiva tariffaria del tycoon in attesa della chiusura delle indagini avviate da Washington. Anche in caso di sovrattasse, il tetto massimo sarà del 15%. Una soglia che potrebbe valere anche per il rame. Ma da Washington la narrazione è diversa: l’aliquota del 15% su medicinali e semiconduttori è data per acquisita, così come il 50% sul metallo rosso.

Washington raccoglierà i frutti della tregua commerciale con 750 miliardi di euro in forniture energetiche acquistate dagli europei nei prossimi tre anni e 600 miliardi in nuovi investimenti industriali privati. Una cifra che, per la Casa Bianca, è accompagnata da 100 miliardi annui già impegnati dall'Ue. Visto da Bruxelles, nel negoziato sui dazi non rientra l’acquisto di armamenti Usa: nessuna cifra specifica è stata inserita nel pacchetto, hanno scandito i funzionari europei, bollando l’impegno come una generale «aspettativa espressa da Trump sull’aumento delle spese per la difesa in Europa», visibile nel 5% concordato sul fronte Nato. Per Washington, invece, l’equipaggiamento militare è parte integrante dell’accordo.

Acciaio e alluminio restano gravati del 50%, sebbene sia all’orizzonte l’introduzione di un sistema di quote in funzione anti-dumping cinese. Il vino europeo galleggia nel limbo: le trattative proseguono. Mentre ci sono progressi più significativi sul whisky e cognac. Infine, l’automotive, guidato dalle ammiraglie tedesche, esce dalla trattativa senza graffi: Washington abbasserà l’aliquota sulle vetture europee dal 27,5% al 15%, mentre l’Ue ridurrà al 2,5% quella applicata ai modelli americani. Un’apertura reciproca che si estende anche ai componenti. Nessuna tariffa per aerei civili e componentistica aerospaziale. Stessi privilegi anche per semiconduttori, robotica avanzata, alcuni farmaci generici, sostanze chimiche selezionate e alcuni prodotti agricoli ancora da definire.

