È già un 2023 da sogno per Radunovic 

Una prima metà di 2023 da sogno per Boris Radunovic. L'anno del Muro di Belgrado è iniziato col matrimonio, è proseguito con la nascita della prima figlia e in campo, complici anche le sue prestazioni, è diventato uno dei grandi protagonisti della cavalcata promozione. Arrivato due anni fa come vice di Alessio Cragno, su intuizione del presidente Tommaso Giulini per sostituire Guglielmo Vicario, dopo una stagione da 12° si è preso la porta del Cagliari e ora è uno dei punti di forza dei rossoblù, con un girone di ritorno strepitoso e l'exploit ai playoff dove ha più volte salvato il risultato, ricevendo il coro dedicato dalla Nord nella festa il giorno dopo l'impresa di Bari. E un record: è fra i quattro sempre in campo nell'ultima Serie B, ma rispetto agli altri (tutti portieri) ha il maggior minutaggio grazie ai playoff, chiudendo a 3870'.

Crescita evidente

Le qualità di Radunovic si erano viste già alla sua seconda in rossoblù: lo 0-0 al Bentegodi col Verona, sfida da ex, il 30 novembre 2021. Ma all'inizio di questa stagione, la sua prima da titolare, ha avuto alti e bassi con l'errore di Ascoli come momento più complicato. Poi, grazie al lavoro col preparatore dei portieri Walter Bressan e alla tranquillità che gli ha dato Claudio Ranieri da gennaio, l'ha del tutto superato: le sbavature si contano sulle dita di una mano, la collezione di parate provvidenziali è molto più ricca. Da quella a Pisa all'ultimo secondo sullo 0-0, passando per quella sempre allo scadere su Falletti della Ternana sul 2-1, fino ai miracoli in serie nell'andata della finale playoff col Bari. E se il Cagliari ha portato a casa quell'1-1, poi decisivo per tornare in A, è anche grazie ai suoi interventi: incluso il rigore parato a Cheddira sull'1-0, uno dei due respinti su undici fronteggiati in stagione (l'altro a Parma). «Magari ne parerò uno ai playoff», la profezia dopo aver preso gol dal dischetto da Larrivey col Südtirol: c'è riuscito in pieno.

Cagliari nel cuore

Il 5 gennaio Radunovic ha sposato la sua compagna Ivana, in forma privata, scegliendo di farlo a Palazzo Bacaredda come omaggio alla città di Cagliari, dove si è trovato benissimo fin dal suo arrivo. Da lì in avanti un crescendo di emozioni e prestazioni, fra parate di spessore e l'altro giorno indimenticabile: il 25 aprile al Santissima Trinità è nata la sua prima figlia Monika. «I momenti più belli della mia vita sono il matrimonio e, sempre qui a Cagliari, la nascita della nostra bambina», aveva detto un mese fa a “Il Cagliari in Diretta” su Radiolina, evidenziando ancora una volta il legame con la città. Ulteriormente aumentato grazie all'apprezzamento del pubblico per quanto fatto in campo.

Serie A

Il massimo campionato Radunovic l'ha solo assaggiato. Preso dall'Atalanta nell'estate del 2015 dal Rad Belgrado, dov'è cresciuto, ha all'attivo solo sette presenze in A fra i bergamaschi (una), il Verona (tre) e il Cagliari (altrettante). Poi tanti prestiti fino al 2021, quando è arrivato in Sardegna: la prima volta, nella sua ormai lunga esperienza in Italia, in cui è rimasto più di una stagione nella stessa squadra. Dopo sei mesi d'ambientamento si è integrato molto bene nello spogliatoio e nell'ambiente, adesso la Serie A l'ha riconquistata ma da protagonista. E sarà fra i punti fermi del nuovo Cagliari.