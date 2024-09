È gia Toto-Leone con Guadagnino, Almodovar, Corbet 

L'eutanasia plumbea e sincopata di Almodovar (“La stanza accanto”), l'utopismo architettonico di Corbet (“The Brutalist”) e la straordinarietà della protagonista del film di Salles (“I’m still here”) sono componenti che non si possono trascurare per un possibile Toto-Leone di questa edizione di un Festival di Venezia di livello medio alto. Per l'Italia invece, forse troppo sovradimensionata, buone possibilità per “Queer” di Guadagnino e, in seconda battuta, per “Vermiglio” della Delpero.

Intanto “La stanza accanto” racconta un’eutanasia al femminile con una coppia di star quali Julianne Moore e Tilda Swinton (in corsa per la Coppa Volpi). “The Brutalist” è forse quello più quotato, film titanico su un'ambizione altrettanto titanica, quella di un grande architetto ispirato all'ebreo ungherese László Tóth (Adrien Brody da Coppa Volpi). Nel cast anche Alessandro Nivola. “I’m still here”, invece, è un grande film con protagonista assoluta Fernanda Torres nei panni di Eunice Pavia, la cui vita viene sconvolta dall’arresto del marito, ex deputato, nel Brasile del 1971.

