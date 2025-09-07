È già tempo di esami per il Cagliari 

Il noviziato è finito, di fatto, con la prima sosta per le Nazionali. L’impatto “strong” contro Fiorentina e Napoli è servito per carburare e avere più consapevolezza, autostima, al di là della classifica, tra gioie e dolori all’ultimo respiro. Alla ripresa del campionato si fa sul serio, la maggior parte delle squadre sono entrate in circolo, i punti iniziano ad avere un peso specifico e già la sfida con il Parma, sabato pomeriggio alla Domus, rappresenta un vero e proprio banco di prova per il nuovo Cagliari di Pisacane, atteso da un trittico di fuoco, tra l’altro. Seguiranno, infatti, la trasferta di Lecce (ulteriore potenziale scontro diretto) e la partitissima in casa contro l’Inter. Una corsa a ostacoli cercando la prima vittoria stagionale, dopo il pareggio e una sconfitta e considerato che la qualificazione in Coppa Italia contro la Virtus Entella è arrivata attraverso i calci di rigore.

Test a 360 gradi

Ci siamo, dunque. Dopo aver sorpreso per quell’atteggiamento spavaldo, costruttivo e verticalizzato, i rossoblù devono iniziare a costruire la salvezza, per poi magari provare a passare allo step successivo. La prossima gara col Parma sarà indicativa dal punto di vista tecnico-tattico. È la prima gara in cui dovranno inevitabilmente avere il pallino del gioco e oltre allo spessore dell’avversario, cambierà il copione, e di conseguenza l’atteggiamento. Potrebbe cambiare anche qualcuno dei protagonisti. Nei primi centottanta minuti Pisacane ha raggiunto l’equilibrio che cercava sia a centrocampo che in difesa, almeno nell’undici iniziale. Ora deve trovarlo negli ultimi trenta metri dando un senso a tutto quel potenziale offensivo da far invidia a parecchie squadre in Serie A.

Scalpitano in tre

L’arrivo last minute di Belotti e il recupero a tempo pieno di Gaetano alzano indubbiamente l’asticella e, allo stesso tempo, spingono l’allenatore verso nuove riflessioni, quasi lo mettono a un bivio, un piacevolissimo bivio. Non è escluso contro il Parma un super tridente con il fantasista napoletano alle spalle del Gallo in coppia con Esposito. Molto dipenderà anche dallo stato di forma dell’ultimo arrivato che già nell’amichevole di Buddusò ha dimostrato di non essere arrugginito, tutt’altro. Da quando è arrivato sta, in ogni caso, svolgendo un lavoro atletico personalizzato per mettersi al passo dei compagni il prima possibile. Indubbiamente, questa sosta lo ha agevolato, anche nell’inserimento nei meccanismi della squadra.

Il cerchio è chiuso

È l’ultimo arrivato ed è avvenuto tutto in modo quasi casuale peraltro (per quanto sia stato scelto appositamente in una lista nella quale c’erano, tra gli altri, Cutrone, Cheddira e Mota), sicuramente a sorpresa. Ma rappresenta il valore aggiunto in un Cagliari profondamente rinnovato dalla cintola in su e ripartito - più o meno all’improvviso - senza i gol di Piccoli e Zortea (sedici in tutto). Con lui in attacco, ma anche con Zé Pedro e Rodriguez in difesa, Pisacane ha chiuso il cerchio e può finalmente lanciare la sua prima sfida in Serie A dalla panchina. Il livello si è alzato anche tra le (cosiddette) seconde linee e già il confronto col Parma tra cinque giorni può aiutare a capire dove e come può arrivare il Cagliari. Nemmeno il tempo di metabolizzare le prime emozioni, il campionato sta già entrando nel vivo.

