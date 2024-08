È già la Roma di Dovbyk e Soulè 

Ancora con la testa rivolta al mercato, soprattutto per quanto riguarda gli esuberi, la Roma si prepara al match di domenica in trasferta contro il Cagliari.

A tenere banco, al momento, è il caso Dybala, che avrebbe rifiutato offerte piuttosto importanti dall'Arabia Saudita. Al di là di questi rumors, i giallorossi arrivano alla prima di campionato in un momento molto positivo. Un solo squalificato, Paredes, che verrà sostituito da Cristante. Una rosa al completo senza infortunati e soprattutto con tre grandi rinforzi di mercato. In attacco l'ucraino Dovbyc, ex Girona, rivelazione della Liga nello scorso campionato, capocannoniere con 24 gol e 8 assist, acquistato per 36 milioni. Dalla Juventus è arrivato un altro talento per il reparto offensivo, l'argentino Soulè, che lo scorso anno ha giocato in prestito al Frosinone e che in prospettiva prenderà il posto di Dybala, candidandosi a far presto parte della nazionale maggiore. Infine, il centrocampista francese Le Fée, primo acquisto del nuovo direttore sportivo Ghisolfi che crede tanto nelle doti del giocatore. Sarà una Roma più forte rispetto a quella dello scorso anno, nonostante l'uscita di Lukaku.

Ottima la preparazione precampionato secondo Daniele De Rossi, che ha lavorato con serenità con i nuovi innesti in previsione di un campionato da alta classifica. L'allenatore romano dovrebbe partire con un 4-3-2-1 con tutti e tre gli acquisti pronti a giocare dal primo minuto. In attacco il trio composto da Soulè e Dybala a sostegno di Dovbyk.

