è già iniziato il conto alla rovescia 

Le vacanze per i giocatori rossoblù sono appena iniziate dopo gli straordinari con i playoff, ma ad Asseminello è già cominciato il conto alla rovescia per l’inizio della nuova stagione. Il raduno nel centro sportivo avverrà tra il 10 e il 12 luglio, giusto una settimana per rompere il ghiaccio, tra visite mediche e test vari, poi il Cagliari si trasferirà in Val d’Aosta dove si svolgerà la preparazione vera e propria in vista del campionato di Serie A che prenderà il via nel weeeknd tra il 18 e il 20 agosto (la settimana prima il debutto in Coppa Italia).

Il programma

Il ritiro in casa è durato solo una stagione, dunque. La scelta della montagna prescinde dalla categoria e l’accordo con le strutture della Val d’Aosta, infatti, risale a un mese fa, in tempi non sospetti quindi. Una settimana circa ad Assemini, dunque, per poi entrare nel vivo tra Chatillon e Saint Vincent, dove i rossoblù potrebbero trattenersi due settimane. Le date esatte saranno ufficializzate tra e oggi e domani dalla società rossoblù che, al contrario dei giocatori, non è andata certo in vacanza e sta programmando la nuova stagione sia dal punto di vista tecnico attraverso il mercato sia logistico con una serie di amichevoli che segneranno il percorso durante la preparazione. Immancabile il tradizionale “Trofeo Sardegna” con i cugini dell’Olbia che si disputerà nell’Isola (ancora da decidere la location). Tra la parentesi in montagna e l’esordio in Coppa Italia contro il Palermo (fissato per il momento per il 13 agosto, molto probabilmente si disputerà al Barbera) non sono escluse amichevoli di lusso fuori dall’Italia.

RIPRODUZIONE RISERVATA