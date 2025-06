Meno diciassette. Al “Crai Sport Center” è già iniziato il conto alla rovescia in vista del raduno, fissato appunto per il 10 luglio. Nascerà ad Assemini, dunque, il nuovo Cagliari di Pisacane anche se i tre giorni nell’Isola serviranno più che altro per completare le visite mediche e monitorare i primi test atletici. La preparazione vera e propria inizierà il 13 a Ponte di Legno, dove la comitiva rossoblù si tratterrà sino al 22.

Le amichevoli

Nel ritiro lombardo (al confine con il Trentino) ci saranno uno-due collaudi al massimo, ancora da definire. Già stabilita e ufficializzata, invece, la prima amichevole internazionale, contro i campioni turchi del Galatasaray. Si giocherà in Austria, alla “Raiffeisen Arena” di Linz, il 23 (il giorno successivo, quindi, alla fine del ritiro a Ponte di Legno) in occasione della “Upper Austria Summer Series”. Fischio d’inizio fissato per le 19.30.

Le gare ufficiali

Da definire gli altri test di avvicinamento alla stagione ufficiale che prenderà il via, come da tradizione, con la Coppa Italia. Il Cagliari entrerà in scena nel weekend del 16-17 agosto e sfiderà la vincente di Avellino-Audace Cerignola che si disputerà nel turno preliminare. La settimana successiva è già campionato. L’esordio alla Unipol Domus, domenica 24 agosto alle 18.30, contro la Fiorentina. Sei giorni dopo l’anticipo del sabato alle 20.45 a Napoli per la prima trasferta. Quindi la prima sosta per le Nazionali. A seguire, sabato 13 settembre alle 15, la nuova sfida interna contro il Parma.

RIPRODUZIONE RISERVATA