È già il miglior Piccoli di sempre 

I 5 gol di Roberto Piccoli hanno dato 11 dei 17 punti con cui il Cagliari conclude il girone d’andata in questa Serie A. Quando segna lui i rossoblù fanno sempre risultato, 3 vittorie e 2 pareggi, quando lui resta a secco quasi mai (l’unico successo senza una sua rete è quello col Torino del 20 ottobre, dove ha comunque provocato l’autogol di Coco del decisivo 3-2). Numeri che certificano come dalle sue giocate passi gran parte della corsa salvezza della squadra di Nicola, che non conquistava punti (e aveva segnato soltanto una volta) dall’1-0 contro il Verona dello scorso 29 novembre. Ossia, e non è certo un caso, dall’ultima volta che Piccoli aveva fatto gol. «Potevo averne anche qualcuno in più, perché il lavoro della squadra mi porta a creare tante occasioni e devo migliorare da questo punto di vista. Ma sono davvero contento», la sua valutazione sul ruolino di marcia nella prima metà di stagione.

Da primato

Con quello di ieri, Piccoli ha eguagliato il suo numero di gol in un singolo campionato: i 5 segnati con lo Spezia nel 2020-2021, la sua prima vera stagione in Serie A dopo 3 apparizioni con l’Atalanta nelle precedenti, e a Lecce nello scorso torneo. Ma non aveva mai chiuso l’andata con questo bottino, motivo per cui può ancora crescere e non poco. «Adesso devo migliorare il mio record», sottolinea visto che, in aggiunta, la rete di ieri ha stabilito il suo primato in tutte le competizioni: 7 contando pure la Coppa Italia. «L’anno scorso giocavo quasi nulla, adesso sto giocando e devo farne il più possibile per la squadra, perché mi danno tanti palloni e devo cercare di sfruttarli al meglio». I numeri di Piccoli cominciano a crescere, proprio come ha chiesto più volte Nicola per lui e per il Cagliari, e ora punta a superare i gol del miglior marcatore del Cagliari nella scorsa stagione: Viola, che si fermò proprio a 5.

Vittoria decisiva

Nonostante il gol a freddo del Monza, peraltro su una situazione più che sfortunata come il rigore concesso per il tocco di mano di Makoumbou, il Cagliari non si è fatto prendere dallo sconforto e ha giocato 90’ di valore, con molte giocate di qualità e tante occasioni in più dei brianzoli. «Diciamo che dal campo non ho mai avuto la percezione che la squadra avesse accusato il gol subito», il pensiero di Piccoli sull’andamento della sfida. «È arrivato all’inizio e avevamo tutto il tempo di fare una bella gara e rimontarla, eravamo partiti forte e con fiducia: se prendi gol all’inizio hai comunque tempo per recuperare. Siamo stati bravi, abbiamo retto l’onda dell’avversario e siamo contenti». E alla fine, proprio la conclusione del numero 91 al 56’ è valsa il ritorno alla vittoria dopo un dicembre di sole sconfitte. Che dà tutt’altro valore al girone d’andata del Cagliari e aumenta il morale in vista del ritorno.

