È già il miglior Lapadula dopo Pescara 

In un calcio dove si sprecano gli scienziati, c'è ancora chi dimostra che sul campo uno più uno può ancora fare due. Cagliari-Ascoli, per esempio. Nel primo tempo, Gianluca Lapadula ha vagato, “hombre triste y solitario”, in mezzo ai difensori marchigiani senza veder palla. È bastato mettergli vicino una punta di ruolo come Nik Prelec, acerbo, ma pronto alla battaglia. Ed ecco che un attaccante più un attaccante hanno regalato due gol, tutti firmati dall'italo-peruviano, che in un colpo solo ha scritto la sua prima doppietta in rossoblù e ha raggiunto quota 13 reti in 27 partite giocate, all'inseguimento dei cannonieri Cheddira (15 reti) e Brunori (14), ormai a portata di gol.

Seconda giovinezza

A 33 anni, Lapadula non ha nessuna intenzione di cercare cantieri da osservare. E si è messo a segnare come non gli capitava dal 2015-16 a Pescara: certo, il record di 27 gol in 40 partite nella stagione regolare (più gli altri 3 nei playoff) è lontano. Ma i 13 centri già messi a referto in questa stagione rappresentano il miglior bottino proprio dall'annata in riva all'Adriatico, quella che gli aprì le porte della Milano rossonera. Nei sei tornei successivi, Lapadula è andato in doppia cifra solo a Lecce (11 gol in Serie A, stagione 2019-20) e Benevento (Serie B, lo scorso anno), altri 11 centri, più i 2 nei playoff, il suo campo di battaglia (5 reti in 7 partite tra Pescara e Benevento)

Leader

Lapadula segna ed è diventato un punto di riferimento per Ranieri e i compagni. Solo il palermitano Brunori ha una partecipazione alle reti di squadra (14 su 33, il 42,4%) superiore rispetto al numero 9 del Cagliari, che ha timbrato 13 dei 34 gol totali, il 38,2%. Senza dimenticare che Lapadula ha distribuito anche 3 assist, l'ultimo quello per il centesimo gol tra i professionisti dell'amico Mancosu. Ma il “Bimbo” brilla anche per il suo temperamento. In campo è pronto a dar battaglia anche contro avversari più grossi, dando l'esempio a tutti, più o meno giovani. E venerdì sera, nell'intervallo, ha preso la parola, come svelato da Ranieri a fine gara: «Ha caricato la squadra dicendo di metterci l'anima su ogni palla». E, una volta in campo, si è messo in testa al gruppo, tenendo alta la bandiera rossoblù nell'assalto alla porta dell'Ascoli. Violata prima riprendendo il rigore da lui stesso sbagliato e poi con quella che, alla faccia dei suoi 178 centimetri d'altezza, è la specialità della casa, un colpo di testa, letale per la sesta volta in stagione come nessun altro in B.