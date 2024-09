È già il Carbonia di Moreno 

Carbonia 1

Villasimius 0

Carbonia (4-3-3) : Doneddu, Broglia, Chidichimo, Garcia, Caverzan, Nicola Mancini (33’ st Abbruzzi), Christian Mancini, Isaia, Sartini (30’ st Mastropietro), Moreno (25’ st Ricci), Cocco (33’ st Atzeni). In panchina Carrus, Carboni, Tocco, Filippi, Lardieri. Allenatore Cocco.

Villasimius (4-3-3) : Arrus, Andrea Mastino, Loi, Magnin, Arnaudo, Rinino (20’ st Floris), Miranda, Sakho, Camba, Melis, Beugre. In panchina Gonzales, Fabio Mastino, Valenti, Vitale, Zedda, Marci, Ragucci, Rostand. Allenatore Manunza.

Arbitro : Marongiu di Sassari.

Rete : nel primo tempo 5’ Moreno.

Note : ammoniti Moreno, Melis. Spettatori 400.

Carbonia. La prima rete del Carbonia in campionato coincide con la sua prima vittoria dopo un pareggio e una sconfitta. Ma aver fallito alcune occasioni per il raddoppio nella ripresa ha esposto i minerari al rischio enorme che il Villasimius pareggiasse nel corso dei più classici degli assedi di fine gara. Copione che di solito rispetta l’usanza del “gol fallito-gol subito”, ma ieri non è andato in scena.

Il Carbonia riesce così a vincere 1-0 grazie alla rete in apertura di partita dell’attaccante argentino arrivato in città sei giorni fa: Federico Moreno, 21 anni, proviene dalle giovanili del River Plate, ha masticato il professionismo sudamericano. Ci ha messo cinque minuti per farsi apprezzare: pallone vagante in area, interno destro in diagonale sul secondo palo. Esordio migliore per lui non poteva esserci. Poi il primo tempo, complice il vento, ristagna ma non annoia. Sempre Moreno al 28’ tenta inutilmente il tiro a giro.

La gara invece decolla nella ripresa: di gol non se ne vedono ma il match diventa vibrante perché il Villasimius non ci sta a perdere e il Carbonia sa che non può vivere di rendita. Il raddoppio lo nega due volte di seguito al 10’ e al 12’ il portiere Arrus prima su Moreno poi su Sartini (rapporto complicato col gol): in entrambe le circostanze evita il gol a tu per tu con l’attaccante avversario. Al 15’ gli ospiti recriminano chiedendo un calcio di rigore. I rischi paventati da Federico Cocco (ha sostituito Diego Mingioni espulso alla prima giornata contro il Budoni), si verificano: Doneddu sventa un’occasione di Miranda, poi il Villasimius ne ha un’altra ma la sfera finisce alta. Idem Sartini poco dopo: colpo di testa alto. Il Carbonia non la chiude, si espone alle possibili insidie, e gli ospiti tentano il tutto per tutto, ma non sfondano. I minerari agguantano una vittoria tutto sommato meritata.

