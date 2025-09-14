È già cominciata l’operazione lecce 

Giusto il tempo di festeggiare la prima vittoria in campionato contro il Parma, i giocatori del Cagliari si sono ritrovati ieri mattina al “Crai Sport Center” di Assemini per riprendere la preparazione in vista dell’anticipo di venerdì contro il Lecce dell’ex Di Francesco. Il fischio d’inizio allo “Stadio Via del Mare” è fissato per le 20.45 e sarà il secondo test in trasferta per i rossoblù dopo Napoli.

Qui Assemini

Chi è sceso in campo l’altro ieri alla Domus nel match con il Parma si è limitato a un defaticante. Tutti gli altri hanno iniziato ad alzare il ritmo. Ancora indisponibile Luvumbo, tradito dalla coscia destra in Nazionale. L’attaccante angolano ha rimediato una lesione distrattiva di basso grado degli adduttori ed è a forte rischio anche per la gara successiva con l’Inter. Verrà valutato, in ogni caso, giorno per giorno. Tempi lunghi anche per il recupero del portiere serbo Radunovic. Spera di potersi aggregare al gruppo il prima possibile Pavoletti, alle prese col solito fastidio al ginocchio che sta gestendo dall’inizio del ritiro in Alta Val Camonica.

Rodriguez c’è

Punta alla prima convocazione il difensore Rodriguez, di nuovo a completa disposizione di Pisacane dopo aver risolto le ultime questioni burocratiche in Uruguay legate al suo trasferimento in Italia. Sull’ex Peñarol, classe 2005 e già una presenza con la maglia della Celeste, puntano molto sia la società sia lo staff tecnico. Oggi, intanto, seduta pomeridiana ad Asseminello. Il Lecce è già un chiodo fisso.

