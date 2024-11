È già allarme Natale, i consumi vanno giù «Prezzi fuori controllo» 

Tasche vuote e Natale alle porte. E così i conti per le famiglie sarde non tornano. L’inflazione infatti non si ferma mentre gli stipendi restano bloccati da anni. E se l’emergenza carovita non è certo tanto grave come un anno fa, la fiducia dei consumatori sta toccando comunque i minimi in vista delle festività che rischiano di essere magrissime. Le previsione degli osservatori di categoria non danno d’altronde buone notizie: secondo Findomestic quattro famiglie su dieci ammettono di essere in ristrettezze economiche e il Bonus Natale promesso dal Governo a 4,5 milioni di famiglie, sostiene la Cgil, si ridurrà a una semplice «elemosina» travestita da spot elettorale.

Carissima Isola

Anche questa volta la Sardegna, come spesso accade, si distingue in negativo. La provincia di Cagliari è nella parte alta delle classifica stilata dall’Unione consumatori sui territori che hanno subito maggiormente l’aumento generalizzato dei prezzi, registrando un salasso annuo per le famiglie di circa 270 euro. Nell’Isola la media dovrebbe invece attestarsi a un +170 euro. Non poco per una regione che sta per affrontare l’inverno con lo spettro sempre più probabile di nuove impennate di prezzo sia per gli alimentari che per il gas.

«Sembra proprio che la maggioranza delle famiglie abbia interiorizzato la sensazione di un aumento continuo dei prezzi», dice in maniera preoccupante Findomestic, dando per scontato che la prudenza guiderà gli acquisti dei sardi per molto tempo, influendo quindi su consumi, Pil, sviluppo e crescita economica.

Pessimismo

La Sardegna, e l’Italia intera, sembrano in stallo. Proprio nel momento dell’anno, quello delle feste natalizie, in cui ottimismo e voglia di accantonare i problemi quotidiani dovrebbero prendere il sopravvento, dando anche quella attesa scossa agli acquisti.

E invece no, la paura del futuro avrà la meglio e a poco serviranno quei 100 euro in più che il Governo ha annunciato sotto forma di “Bonus Natale”. «Un’elemosina che non cambierà di certo le sorti dei consumi in Sardegna e in Italia», dice Il segretario regionale della Cgil, Fausto Durante. «Ciò a dimostrazione che quello dell’esecutivo sia solo un provvedimento spot di propaganda che non avrà alcun effetto sul potere di acquisto delle famiglie».

Il sindacalista avvalora la tesi con numeri pesanti: «Basta ricordare che ei primi sei mesi di quest’anno le richieste di Assegno d'inclusione (Adi) sono arrivate a quota 695mila. Nello stesso periodo del 2023 quelle di Reddito di cittadinanza, la misura sostituita propria dall’Adi, erano quasi il doppio. Questo significa che il Governo sta in realtà tagliando i sussidi alle famiglie in difficoltà sostituendoli con piccole mance di fine anno. Una delle tante ingiustizie contro le quali protesteremo il prossimo 29 novembre in occasione lo sciopero generale organizzato con la Uil».

Tutele assenti

Giorgio Vargiu, leader regionale di Adiconsum, ricorda in realtà che una soluzione ci sarebbe. «Esiste un osservatorio dei prezzi che in collaborazione con la Guardia di Finanza dovrebbe vigilare sui rincari ingiustificati. Una sorveglianza che ha però di fatto le mani legate perché non ha strumenti legislativi per punire eventuali speculazioni». Vargiu rincara la dose: «A questo immobilismo si aggiunge il bluff del “trimestre anti-inflazione”, varato lo scorso anno e rivelatosi inefficace. Perché purtroppo i cittadini sono ormai schiavi degli algoritmi che innalzano i prezzi quando c’è più richiesta, senza più limitarsi al giusto guadagno per le aziende sul quale le autorità garanti dovrebbero invece puntare i riflettori».

