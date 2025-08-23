E Gasperini manda al tappeto il Bologna 

Roma 1

Bologna 0

Roma (3-4-1-1) : Svilar; N'Dicka, Mancini, Hermoso; Wesley, Cristante, Konè, Angelino (38' st Rensch); El Shaarawy (16' st El Aynaoui), Soulè (29' st Dybala); Ferguson (29' st Dovbyk). In panchina Vasquez, Zelezny, Ghilardi, Baldanzi, Pisilli. All. Gasperini.

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski, De Silvestri (27' st Zortea), Casale (1' st Vitik), Lucumi, Lykogiannis; Freuler (35' st Bernardeschi), Pobega; Orsolini, Odgaard (27' st Fabbian), Cambiaghi; Immobile (30' pt Castro). In panchina Ravaglia, Pessina, Posch, Corazza, Heggem, Moro, Ferguson, Karlsson, Dominguez, Dallinga. All. Italiano.

Arbitro : Zufferli di Udine.

Reti : nel st 8' Wesley.

Note : angoli 4-2 per il Bologna, rec. 2' e 4'. Ammoniti: Freuler, Mancini.

La prima, per la Roma di Gian Piero Gasperini, è già buona. Lo è per il tecnico, che all'esordio sulla panchina giallorossa batte il Bologna nel primo scontro diretto per l'Europa della stagione, così come lo è per Wesley, il nuovo acquisto che segna la rete decisiva a inizio secondo tempo conquistandosi subito l'ovazione dei suoi nuovi tifosi. Meno, invece, per il Bologna che si rende veramente pericoloso solo colpendo la traversa con Castro e perde per infortunio sia Immobile che Casale.

RIPRODUZIONE RISERVATA