«È fumo negli occhi, non esistono ribassi per chi paga la tassa» 

«Adesso il re è nudo», dice Giuseppe Farris. «Non esiste nessuno sconto per chi paga le tasse», sottolinea, «l’amministrazione sta semplicemente spostando dalla fiscalità comunale a quella regionale i maggiori costi di questa raccolta di rifiuti imperniata sui mastelli che, nonostante l’evidenza, l’amministrazione continua a portare avanti», con il nuovo appalto.

Smonta l’impianto il consigliere comunale di opposizione di CiviCa 2024. «Quelli che vengono definiti sconti, per definizione non possono esserci su questo servizio che per legge deve reggersi sulla tassa. Peccato osservare che il contributo regionale», i 9 milioni per il triennio 2025-2025 che Villa Devoto ha riconosciuto alla città in virtù del fatto che ogni giorno raddoppia la sua popolazione tra coloro che arrivano per lavoro, per curarsi, per studio, per vacanza, e trovano un servizio gratis, pagato dai cagliaritani, «sia stato concesso per contrastare il fenomeno dei rifiuti lasciati per strada dai non residenti. La somma erogata diventa una foglia di fico pure troppo piccola per coprire le nudità e viene impiegata in modo orizzontale per ridurre il tributo; peccato, però, che la città sia cosi sporca e la Tari così cara. L’aumento dei livelli di differenziata avrebbe dovuto far diminuire la tassa, ma non è così». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA