È fuga dagli ospedali: nel 2024 nell’Isola lasceranno 200 medici  

La fuga dalla sanità pubblica non si arresta. «Sono anni che vediamo i medici uscire dal sistema, ma ultimamente il fenomeno è in crescita», spiega Luigi Mascia, segretario regionale del sindacato Cimo Fesmed, «gli ospedali sono sempre più sguarniti, prendiamo i Pronto soccorso, prima erano pieni, adesso non più, i colleghi se ne sono andati, spesso all’estero. E allo stesso modo, i radiologi vanno a lavorare negli studi privati, gli ortopedici nelle cliniche, e così via».

I numeri

Evidenzia Anaao Assomed che a livello nazionale nel 2024 lasceranno altri 7mila camici bianchi (dopo gli 11mila tra il 2029 e il 2022), ma Mascia avverte: «Noi crediamo saranno un numero superiore, e in Sardegna stimiamo per quest’anno un’emorragia di altri 200 medici».

La prima ragione – come ha evidenziato un questionario recente – «riguarda l’aumento esponenziale dei contenziosi medico-legali», sottolinea Mascia. «L’Italia è l’unico Paese, insieme a Polonia e Messico, ad avere il giudizio penale sull’atto medico. Una cosa è il risarcimento in sede civile, assolutamente corretto, perché chiunque può sbagliare ed è giusto che il danneggiato sia indennizzato, diverso è invece il fato che il medico che utilizza il bisturi per curare – uso questo paragone – sia allo stesso livello di chi pugnala per strada un passante. Non esiste una diretta possibilità che il medico agisca per fare del male al suo paziente».

Le ragioni

La seconda motivazione dichiarata dagli intervistati è sul carico di lavoro: «La gente sta lavorando in una situazione di stress assoluto, con un peso insostenibile sulle spalle di organici che continuano a ridursi, turni di notte frequenti, domeniche e festivi, i medici non hanno hanno più una vita». E tutto questo, se da un lato spinge chi è dentro a “fuggire”, dall’altro scoraggia i giovani a entrare.

«Una volta c’erano pochi posti nelle scuole di specializzazione, adesso i posti ci sono ma vanno deserti», prosegue, «il chirurgo non lo vuol fare più nessuno, così come l’anestesista, l’ostetrica, l’emergenza-urgenza. Sono professioni a rischio e gli undici anni necessari tra laurea e specializzazione non valgono la candela, anche perché abbiamo gli stipendi più bassi d’Europa. In Olanda e Germania, ad esempio, a parità di lavoro lo stipendio è circa il doppio, in Francia e Inghilterra ci sono possibilità di carriera che permettono di arrivare a cifre importanti».

L’emendamento

Intanto lo scudo penale per i medici potrebbe essere una misura prevista con un emendamento al Milleproroghe. È il segretario nazionale di Anaao Assomed, Pierino Di Silverio, ad aprire uno spiraglio. «Abbiamo conferma da forze politiche – spiega all’Ansa - che si sta lavorando per un emendamento al Milleproroghe per ripristinare lo scudo penale, già attivato durante il periodo del Covid, coma da noi richiesto, e questo è un segnale positivo. Ciò anche grazie all'appoggio della deputata di Forza Italia Annarita Patriarca, sin dall'inizio sensibile a questo problema. Chiediamo subito lo scudo penale perché siamo tra i pochi Paesi al mondo a non aver ancora attuato la depenalizzazione dell'atto medico; questo nonostante il fatto che su oltre 35.000 cause giudiziarie contro medici e strutture sanitarie presentate ogni anno in Italia, oltre il 95% si concluda con un nulla a procedere».

La tranquillità

Secondo il leader sindacale «siamo in una situazione assurda in cui da un lato abbiamo tribunali intasati e sedicenti studi legali che si arricchiscono spingendo i pazienti al contenzioso, dall'altro una categoria medica spesso costretta ad anni di peripezie, alti costi e danni psicologici per poi arrivare, nella quasi totalità dei casi, all'assoluzione».

Insomma, dice l’Anaao Assomed, «occorre al più presto arrivare a una legge sulla depenalizzazione che restituisca ai medici la tranquillità di poter operare senza la spada di Damocle dei contenziosi legali. Nel frattempo, la misura dello scudo penale è assolutamente indispensabile».

RIPRODUZIONE RISERVATA