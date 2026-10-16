E fra le pagine di Marmillibri spunta anche la poesia 

Un viaggio che la Marmilla attraverso i libri, le voci degli autori e l’incontro con le comunità. Prosegue fino all’11 dicembre Marmillibri, il festival letterario diffuso che ieri ha visto prendere il via la sua quarta edizione e ha in programma sedici incontri letterari, altrettanti reading poetici e due appuntamenti rivolti alle scuole.Sono sedici i comuni che hanno contribuito alla definizione del programma. Biblioteche, musei ed edifici storici ospiteranno gli appuntamenti. Alle presentazioni si affiancheranno le visite guidate ai musei e al patrimonio locale. «Marmillibri - dice Sandra Palla, sindaca di Setzu e presidente dell’Unione dei Comuni della Marmilla - esprime il valore del lavoro condiviso tra i comuni della Marmilla: costruire insieme un progetto culturale che coinvolga le comunità e valorizzi i luoghi del nostro territori». «Abbiamo costruito questa quarta edizione di Marmillibri come un percorso in cui libri, autori e luoghi possano entrare in dialogo con le comunità – spiega il direttore artistico Giovanni Follesa – Il programma accosta narrativa, giornalismo e riflessione sociale, offrendo al pubblico prospettive diverse per leggere il presente».

Gli autori

Tra gli ospiti figurano Romano De Marco, Tiziana Ferrario, Piergiorgio Pulixi, Vanessa Roggeri, Danilo Chirico, Lorena Spampinato, Cristina Caboni e Myrta Merlino, accanto ad altre voci della letteratura sarda e nazionale. Narrativa, giornalismo e riflessione sociale offriranno prospettive diverse sulla memoria, sulla violenza contro le donne, sulle scelte individuali e sul rapporto con i luoghi d’origine.

Una novità è lo spazio riservato alla poesia: ogni presentazione sarà accompagnata da un reading, alla cui realizzazione potranno collaborare anche i residenti attraverso un laboratorio di lettura di poesie curato da Giuliano Pornasio. Per partecipare basterà manifestare il proprio interesse presso le biblioteche del territorio. Marmillibri propone poi una sezione dedicata alle scuole, realizzata in collaborazione con l’istituto comprensivo Villamar: gli incontri del 30 ottobre e del 20 novembre affronteranno l’intelligenza artificiale e l’educazione alla legalità. Per citare gli appuntamenti più vicini, dopo l’apertura di ieri a Pauli Arbarei con Romano De Marco, oggi al Civico Museo Su Mulinu di Villanovafranca Maria Bonaria Capone presenterà “Il peso dello specchio”, edito da Camena. Venerdì 23 ottobre, all’ex Monte Granatico di Collinas in piazza G.B. Tuveri 5, Tonino Oppes e Nicola Castangia (Jana) presenteranno “Le case delle fate”, pubblicato da Abbà. Venerdì 30 il festival arriva a Barumini, nella Biblioteca comunale di viale San Francesco 8, con Andrea Fulgheri e gli autori di “Daemonium. Racconti d’ombra”, edito da Camena. Il reading sarà tratto da “Poesia come violenza” di Zachary Schomburg. Sabato 31 ottobre, nell’aula consiliare dell’ex ospedale Managu di Siddi, in piazza Leonardo da Vinci, la giornalista Tiziana Ferrario presenterà “La voglia di andarsene. I figli all’estero, il grande male dell’Italia”, pubblicato da Fuoriscena.

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